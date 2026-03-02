Часть жителей посёлков Калининградской области получила счета за свет по городскому тарифу

В Калининградской области жители ряда посёлков получили за февраль повышенные счета за электроэнергию. Оказалось, вместо сельского тарифа им рассчитали платёж по городскому. В ситуации разбирался «Клопс».

О нововведениях компания «Янтарьэнергосбыт» сообщила в понедельник, 2 марта, в своём телеграм-канале. Но калининградцы узнали об этом де-факто из присланных квитанций.

По словам одного из жителей посёлка Холмогоровка Зеленоградского района, обычно он платил около 2 300 рублей за примерно 500 кВт-ч. В квитанции за февраль сумма оказалась на тысячу рублей больше из-за того, что вместо сельского тарифа в 4,73 руб. за кВт-ч применён городской — 6,3.

Мужчина стал разбираться и выяснил, что его дом почему-то считается незавершённым строительством. С февраля 2026 года для таких объектов в Калининградской области нет льгот по оплате за свет, несмотря на то, что дом находится в сельской местности.

«Энергетики попросили прислать документы на дом и пообещали пересчитать», — отметил житель Холмогоровки.

У другой местной жительницы такая же история: в феврале пришло к оплате на 1 700 рублей больше, и тоже из-за применения городского тарифа. Её дом по документам ещё строится, хотя фактически давно стоит на кадастровом учёте.

Кроме того, жители посёлков неожиданно узнали, что с февраля электроэнергия в нежилых помещениях — гаражах, банях и других также должна оплачиваться по городскому тарифу.

«Мне вместо 14 рублей за освещение гаража за февраль начислили 18 рублей, — рассказала собеседница «Клопс». — Вроде мелочь, но неприятно. Раньше, когда электричество подводили к участку, где начиналось строительство дома, всегда начисляли плату по сельскому тарифу. А теперь, если дом ещё строится, будут брать по повышенному. Но ведь у людей разные жизненные ситуации. Кто-то строит дом много лет, а сам живёт в вагончике на участке, и теперь ему придётся отдать гораздо больше. А учитывая, что в таких времянках, как правило, электроотопление, то плата по тарифным диапазонам будет как в городе. Проще застрелиться! Ну и нежилое помещение нежилому рознь. Кто-то живёт в бане, потому что средств на дом не хватает. Как теперь им быть?»

Что говорят энергетики

«Клопс» обратился в компанию «Янтарьэнергосбыт» с просьбой прокомментировать ситуацию.

«Гарантирующим поставщиком был установлен ряд договоров энергоснабжения, заключённых на земельные участки, а также нежилые объекты (гаражи, бани, хозпостройки). Фактически на участках были расположены жилые и иные более энергоёмкие строения, в том числе для ведения коммерческой деятельности. В целях приведения расчётов по данным договорам в соответствие с действующим законодательством потребители на протяжении нескольких месяцев уведомлялись о необходимости предоставить гарантирующему поставщику документы, подтверждающие право собственности», — отметили в компании.

В «Янтарьэнергосбыте» сообщили, что владельцы жилых домов, предоставившие указанные бумаги, платят по сельскому тарифу. Остальным понижающий коэффициент не положен — таков закон.

«При предоставлении потребителями документов, подтверждающих тип строения «жилое помещение», гарантирующим поставщиком будет произведён перерасчёт», — подчеркнули энергетики.