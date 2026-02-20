«У таможни постанова с пассажиром из Храброво»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)

«Клопс» продолжает музыкальное переосмысление главных тем недели в Калининграде. Предлагаем вниманию читателей новые куплеты на злобу дня.
Тексты подготовили журналисты редакции, а музыкальное оформление помогла создать нейросеть.
У Лолиты смех сквозь слёзы:
Через пробки по морозу
На концерт пришлось бежать,
Публику до ночи ждать!
У таможни постанова
С пассажиром из Храброво:
Если много с ним яйца,
То накажут хитреца.
Жили жители в домах,
Но случился полный крах:
По соседству по приказу
Поместили мусор-базу!
Мы посуточно внаём
Больше хаты не сдаём!
Суд решил — таков закон:
Арендатор, выйди вон!
Пили кофе мама с сыном
Из машины в магазине,
Да свернулось молоко
Скисшим пакостным комком!
Спели вам опять куплеты
Про арендные запреты,
Про страдания певиц,
Про изъятия яиц,
Как прокисло капучино
И про мусора махину.
Вот такой наш хит-парад
Новостей — Калининград!
Бойкот маршруток в Калининграде, предложение закрыть въезд автомобилей в Зеленоградск и комфорт слизнякам под снегом — такие темы для куплетов были на прошлой неделе.