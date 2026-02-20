«У таможни постанова с пассажиром из Храброво»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)

У Лолиты смех сквозь слёзы:

Через пробки по морозу

На концерт пришлось бежать,

Публику до ночи ждать!



У таможни постанова

С пассажиром из Храброво:

Если много с ним яйца,

То накажут хитреца.



Жили жители в домах,

Но случился полный крах:

По соседству по приказу

Поместили мусор-базу!



Мы посуточно внаём

Больше хаты не сдаём!

Суд решил — таков закон:

Арендатор, выйди вон!



Пили кофе мама с сыном

Из машины в магазине,

Да свернулось молоко

Скисшим пакостным комком!



Спели вам опять куплеты

Про арендные запреты,

Про страдания певиц,

Про изъятия яиц,

Как прокисло капучино

И про мусора махину.

Вот такой наш хит-парад

Новостей — Калининград!