Калининградке с сыном-школьником в магазине подсунули тошнотворную жижу вместо капучино (видео)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Калининградка получила вместо утреннего капучино бурду из свернувшегося молока. Об этом «Клопс» рассказала сама покупательница.

Утром во вторник, 17 февраля, Кристина купила в сетевом магазине напиток для себя и сына-школьника и не сразу заметила, что он безнадёжно испорчен.

«Добирались до школы и работы, захватили два стаканчика и сели в машину, — рассказывает женщина. — Было очень обидно, когда вместо горячего и бодрящего напитка получили капучино, где шапка пены свернулась и превратилась в комочки».