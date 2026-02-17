Калининградке с сыном-школьником в магазине подсунули тошнотворную жижу вместо капучино (видео)

Калининградка получила вместо утреннего капучино бурду из свернувшегося молока. Об этом «Клопс» рассказала сама покупательница.
Утром во вторник, 17 февраля, Кристина купила в сетевом магазине напиток для себя и сына-школьника и не сразу заметила, что он безнадёжно испорчен.
«Добирались до школы и работы, захватили два стаканчика и сели в машину, — рассказывает женщина. — Было очень обидно, когда вместо горячего и бодрящего напитка получили капучино, где шапка пены свернулась и превратилась в комочки».
На горячей линии торговой сети перед Кристиной извинились и обещали принять меры. «Обязательно разберёмся, как такое могло произойти, и направим вам развёрнутый отчёт», — заверил оператор.
