Жители посёлков под Калининградом возмущены появлением мусорной базы рядом со своими домами (видео)

Жители посёлков в Гурьевском районе недовольны появлением по соседству базы для перевалки мусора. Люди готовят обращение к властям Калининградской области с просьбой убрать неприятный объект подальше от их домов. В ситуации разбирался «Клопс».
Речь идёт о посёлках Аистово, Ярославское, Константиновка и Первомайское. По словам жителей, с недавних пор здесь огородили большой участок земли и поставили ворота, в которые заезжают мусоровозы. Многодетная мама, жена участника СВО организовала сбор подписей под обращением к губернатору Алексею Беспрозванных и направила жалобу в Генпрокуратуру.
«На подъезде к посёлку Ярославское организована самая настоящая свалка твёрдых бытовых отходов, — рассказала Ирина (имя изменено). — На кадастровой карте это земли сельхозназначения. Некоторые соседи обращались в местную администрацию с просьбой прояснить ситуацию, там ответили, что это якобы перевалочная база. Машины привозят мусор из Калининграда, который должен перегружаться на большие мусоровозы и увозиться на полигоны».
В январе жители пожаловались через платформу обратной связи в администрацию Гурьевского района. По их словам, на заборе нет таблички с указанием паспорта объекта. В ответе за подписью главы муниципалитета Сергея Подольского сказано, что капитальные строения на огороженной территории отсутствуют. Чиновники не нашли ничего, что говорило бы о складировании ТБО.
Согласно территориальной схеме обращения с отходами Калининградской области, станция перегрузки мусора около Ярославского имеет статус перспективной, а не действующей. Тем не менее здесь постоянно курсируют мусоровозы.
«Нас с одной стороны травит свинарник, который расположен в Аистово, с другой стороны будет травить свалка, — возмущается Ирина. — Как нам жить? Как пить воду из колодцев? Водопровод в посёлок не ведут — видите ли, слишком мало жителей. Приходится пользоваться колодцем. А как пить, если всё будет отравлено вокруг?»
Жители опасаются, что мусор будет разлетаться по полям. «У людей куры, коровы, козы и прочие животные, которые впоследствии могут отравиться, ведь никто не знает, что и кто выбрасывает в этот мусор, — отметила Ирина. — Поле, на котором выделили участок под свалку, засеивается пшеницей, рапсом и тоже будет отравлено. Уже летят пакеты и бутылки к людям в огороды, разлетаются по фермерским полям. Сейчас снег, но скоро всё поплывёт, а в жару будет вонь. Крысы, от которых и без этого избавиться сложно, таскают цыплят и утят, а тут их расплодится ещё больше. Кто за это нам, жителям, ответит, кто потом это всё возместит?»
Ирина добавила, что с появлением мусоровозов в посёлках обострилась ещё одна проблема. «В Ярославском плохое автобусное сообщение, в Аистово вообще автобусы не заезжают, — отметила собеседница «Клопс». — Не все имеют личный автотранспорт, многие ходят по этой трассе пешком от самой Константиновки. Люди идут с колясками, с детьми, а тротуара тут нет. Грузовики мусорные носятся, аж страшно, не дай бог собьют. Трасса не освещена, а люди ходят и в тёмное время суток».
Ирина напомнила, что таким, как они с мужем, многодетным родителям приходится годами стоять в очереди на получение земельного участка: «Земли нет и для тех, кто хочет развивать сельское хозяйство. Мы, к примеру, ждём почти девять лет. А под свалку сразу выделили, нашли!»
«Клопс» направил официальный запрос в правительство области с просьбой прокомментировать ситуацию.
