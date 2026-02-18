Жители посёлков под Калининградом возмущены появлением мусорной базы рядом со своими домами (видео)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Жители посёлков в Гурьевском районе недовольны появлением по соседству базы для перевалки мусора. Люди готовят обращение к властям Калининградской области с просьбой убрать неприятный объект подальше от их домов. В ситуации разбирался «Клопс».

Речь идёт о посёлках Аистово, Ярославское, Константиновка и Первомайское. По словам жителей, с недавних пор здесь огородили большой участок земли и поставили ворота, в которые заезжают мусоровозы. Многодетная мама, жена участника СВО организовала сбор подписей под обращением к губернатору Алексею Беспрозванных и направила жалобу в Генпрокуратуру.

«На подъезде к посёлку Ярославское организована самая настоящая свалка твёрдых бытовых отходов, — рассказала Ирина (имя изменено). — На кадастровой карте это земли сельхозназначения. Некоторые соседи обращались в местную администрацию с просьбой прояснить ситуацию, там ответили, что это якобы перевалочная база. Машины привозят мусор из Калининграда, который должен перегружаться на большие мусоровозы и увозиться на полигоны».

В январе жители пожаловались через платформу обратной связи в администрацию Гурьевского района. По их словам, на заборе нет таблички с указанием паспорта объекта. В ответе за подписью главы муниципалитета Сергея Подольского сказано, что капитальные строения на огороженной территории отсутствуют. Чиновники не нашли ничего, что говорило бы о складировании ТБО.

Согласно территориальной схеме обращения с отходами Калининградской области, станция перегрузки мусора около Ярославского имеет статус перспективной, а не действующей. Тем не менее здесь постоянно курсируют мусоровозы.