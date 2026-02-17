Пассажиры самолётов пытались вывезти из Калининграда в багаже 1 200 шоколадных яиц — областная таможня

ВКонтакте

Проверяя при помощи рентгена багаж пассажиров, которые вылетают из Храброво, таможенники обнаружили за месяц 1 200 шоколадных яиц с игрушкой внутри. Как пояснили «Клопс» в областной таможне, таких партий, по несколько сотен десертов каждая, в январе было три.

В общей сложности сотрудники таможенного поста в аэропорту Калининграда выявили за прошлый месяц 56 подобных случаев. Пассажиры авиарейсов пытались якобы для личного пользования вывезти товары, не оформляя их по правилам и не подтверждая коммерческий статус.

Это были не только шоколадки, но и бижутерия с бирками (348 украшений), свыше 5 кг янтаря-сырца и 109 изделий из него, а также 30 упаковок филлеров для инъекций. Но по размеру партии заметно уступают кондитерским.

Такой интерес именно к «шоколадной контрабанде» возник этой зимой впервые. Таможенники уточнили, что в декабре предотвратили вывоз 20 килограммов неоформленных должным образом сладких яиц.

По времени подобный ажиотаж совпадает с выходом лимитированной серии десерта, где в качестве сюрприза — фигурки героев популярного сериала «Очень странные дела». В России эта серия не продаётся.

«Но их можно купить в Польше, — рассказала «Клопс» калининградка Светлана, коллекционирующая такие игрушки. — Люди там закупают, потом здесь продают дороже, а в «Большой России» — ещё дороже».

Сейчас мода на фигурки, по словам Светланы, уже пошла на спад. За лимитированное лакомство в Калининграде просят примерно втрое больше, чем за обычный экземпляр, а в январе бывало, что переплачивали и впятеро.

В областной таможне напомнили, что на территории Калининградской области функционирует Особая экономическая зона. Поэтому вывоз товаров для личного пользования допускается только в пределах норм, установленных решением Совета Евразийской экономической комиссии.

Если в багаже пассажира будут выявлены товары, которые нельзя отнести к предметам личного пользования, вывезти их будет можно только после таможенного оформления в соответствии с федеральным законом.