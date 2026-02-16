Из-за пробки на трассе в Калининградской области Лолите пришлось бежать по морозу на собственный концерт (видео)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Певица Лолита впервые оказалась в пробке по дороге на собственный концерт и была вынуждена идти к месту выступления пешком. О событии в субботу, 14 февраля, артистка рассказала в своих социальных сетях.

По её словам, затор образовался за несколько сотен метров до развлекательного комплекса в Куликово, где и ждали звезду. Машины выстроились в два ряда, и в какой-то момент движение полностью остановилось.

«В такую пробку на собственный концерт попала впервые! Вся пробка на наш концерт. Мы вышли из машины, познакомилась со зрителями: это очень круто, но очень холодно», — поделилась впечатлениями Лолита, добавив, что бежала в гримёрку.

Некоторые водители пытались объехать затор по тротуару под неодобрительные восклицания других спешащих на концерт людей. Из-за транспортного коллапса он начался с задержкой — артистка вышла на сцену уже после полуночи. Судя по всему, Лолита сама решила дождаться всех зрителей.