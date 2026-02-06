«Шёл вагон такой-то номер, чуть от холода не помер»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)

«Клопс» продолжает музыкальное переосмысление главных тем недели в Калининграде. Предлагаем вниманию читателей новые куплеты на злобу дня.
Тексты подготовили журналисты редакции, а музыкальное оформление помогла создать нейросеть.
Чтоб мороз не взял врасплох,
И автобус не заглох,
Ты движок не выключай.
Тарахтит – ну и пускай!
Шёл вагон такой-то номер,
Чуть от холода не помер,
Пассажир права качал —
Предложили тёплый чай!
В кой-то веки встало море,
Манит доблесть на просторе,
Пробежались по ледку —
Провалились и ку-ку!
Светлогорская фазанка
Загостилась спозаранку,
Ест морковку и поёт,
Женихов к себе зовёт.
Чтобы птиц не загубили,
Прорубь в море прорубили
Прилетай, пернатый люд,
Здесь покормят и нальют!
Спели вам мы в унисон,
Как замёрз в пути вагон,
Как автобус тарахтит
И в Балтийске жизнь кипит,
Про фазанов суету
И гуляния по льду —
Вот такой набор рулад
Это наш Калининград!
Гололёд на улицах Калининграда, самовольная свалка мясных отходов и купание в проруби в сильный мороз — такие темы для куплетов были на прошлой неделе.