«Шёл вагон такой-то номер, чуть от холода не помер»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)

Чтоб мороз не взял врасплох,

И автобус не заглох,

Ты движок не выключай.

Тарахтит – ну и пускай!



Шёл вагон такой-то номер,

Чуть от холода не помер,

Пассажир права качал —

Предложили тёплый чай!



В кой-то веки встало море,

Манит доблесть на просторе,

Пробежались по ледку —

Провалились и ку-ку!



Светлогорская фазанка

Загостилась спозаранку,

Ест морковку и поёт,

Женихов к себе зовёт.



Чтобы птиц не загубили,

Прорубь в море прорубили

Прилетай, пернатый люд,

Здесь покормят и нальют!



Спели вам мы в унисон,

Как замёрз в пути вагон,

Как автобус тарахтит

И в Балтийске жизнь кипит,

Про фазанов суету

И гуляния по льду —

Вот такой набор рулад

Это наш Калининград!