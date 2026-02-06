20:10

«Шёл вагон такой-то номер, чуть от холода не помер»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)

  1. Калининград
Авторы: ,
«Шёл вагон такой-то номер, чуть от холода не помер»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео) - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

«Клопс» продолжает музыкальное переосмысление главных тем недели в Калининграде. Предлагаем вниманию читателей новые куплеты на злобу дня. 

Тексты подготовили журналисты редакции, а музыкальное оформление помогла создать нейросеть.

Все эпизоды
Выпуск №75
06 февраля 2026

Куплеты на события недели_02-08.02.26

0:00
0:00

Чтоб мороз не взял врасплох,
И автобус не заглох,
Ты движок не выключай.
Тарахтит – ну и пускай!

Шёл вагон такой-то номер,
Чуть от холода не помер,
Пассажир права качал —
Предложили тёплый чай!

В кой-то веки встало море,
Манит доблесть на просторе,
Пробежались по ледку —
Провалились и ку-ку!

Светлогорская фазанка 
Загостилась спозаранку,
Ест морковку и поёт,
Женихов к себе зовёт.

Чтобы птиц не загубили,
Прорубь в море прорубили 
Прилетай, пернатый люд,
Здесь покормят и нальют!

Спели вам мы в унисон,
Как замёрз в пути вагон,
Как автобус тарахтит 
И в Балтийске жизнь кипит,
Про фазанов суету 
И гуляния по льду —
Вот такой набор рулад 
Это наш Калининград!

Гололёд на улицах Калининграда, самовольная свалка мясных отходов и купание в проруби в сильный мороз — такие темы для куплетов были на прошлой неделе.

Тема:
Музыкальный дайджест калининградских новостей
Свежие новости по теме
«Шёл вагон такой-то номер, чуть от холода не помер»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)
06 февраля 2026
20:10
«Город встал под коркой льда — ни туда и ни сюда»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)
30 января 2026
20:00
«Стон летит во все концы — дорожают огурцы!»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)
23 января 2026
20:05
«Губернатор дал приказ — чистить снег не напоказ»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)
16 января 2026
20:00
«Целый год про то и это «Клопс» писал для вас куплеты»: музыкальные итоги года в Калининграде (видео)
30 декабря 2025
21:41
Все новости по теме
3 377
Общественный транспорт Флора и фауна Происшествия