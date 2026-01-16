«Губернатор дал приказ — чистить снег не напоказ»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)

Губернатор дал приказ:

Чистить снег не напоказ,

Если кто не станет бдить,

Будут тех тогда клеймить!



Инвестиции в недвижку

Что-то прибыльны не слишком,

Накупил москвич жилья,

Не нажился ни копья!



Кто бы дал «Гортрансу» денег

На хороший банный веник!

Все троллейбусы в грязи,

Ты помой, потом вози!



Хоть кричи, хоть топочи,

Сдай анализы мочи!

Врач лишил шофёра прав —

Суд сказал, что он не прав!



В центре ехала маршрутка,

И случилась злая шутка:

Колесо ушло вразнос —

Хорошо, не взорвалось!



Спели вам почти романс:

Про испачканный «Гортранс»,

Про завал с уборкой снега,

И анализ человека,

Про недвижимости швах

И маршрутки странный крах.

Вот такой событий взгляд

На родной Калининград!