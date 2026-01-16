20:00

«Губернатор дал приказ — чистить снег не напоказ»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)

«Клопс» продолжает музыкальное переосмысление главных тем недели в Калининграде. Предлагаем вниманию читателей новые куплеты на злобу дня. 

Тексты подготовили журналисты редакции, а музыкальное оформление помогла создать нейросеть.

Все эпизоды
Выпуск №72
Куплеты на события недели_12-18.01.2026

Губернатор дал приказ:
Чистить снег не напоказ,
Если кто не станет бдить,
Будут тех тогда клеймить!

Инвестиции в недвижку
Что-то прибыльны не слишком,
Накупил москвич жилья,
Не нажился ни копья!

Кто бы дал «Гортрансу» денег
На хороший банный веник!
Все троллейбусы в грязи,
Ты помой, потом вози!

Хоть кричи, хоть топочи,
Сдай анализы мочи!
Врач лишил шофёра прав —
Суд сказал, что он не прав!

В центре ехала маршрутка,
И случилась злая шутка:
Колесо ушло вразнос
Хорошо, не взорвалось!

Спели вам почти романс:
Про испачканный «Гортранс»,
Про завал с уборкой снега,
И анализ человека,
Про недвижимости швах
И маршрутки странный крах.
Вот такой событий взгляд
На родной Калининград!

Итоги 2025 года в Калининградской области — в музыкальном дайджесте.

