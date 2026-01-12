«Просто противно заходить»: в Калининграде новые троллейбусы и автобусы пугают пассажиров (фото)

ВКонтакте

Жители Калининграда жалуются на внешний вид и состояние общественного транспорта. По словам пассажиров, автобусы и троллейбусы АО «Калининград-ГорТранс» выглядят так, будто не мылись неделями, при этом на дорогах есть техника, которая содержится в чистоте.

«Внешний вид просто ужасный. На некоторых автобусах и троллейбусах разводы по всему кузову, еле номер разглядеть можно. Внутри тоже некомфортно», — пишет читатель Алексей.

«Как новенький выглядит трамвай, который ездит по тем же улицам. И частные автобусы — чистые. А грязные троллейбусы «ГорТранса» — будто никто за ними не следит. Я даже садиться боюсь, вдруг обзор у водителя ограничен», — говорит калининградка Юлия.