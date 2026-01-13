Калининград поставил рекорд по наплыву иногородних покупателей квартир, но их часто ждёт разочарование

ВКонтакте

Калининградская область в 2025 году стала лидером в России по доле иногородних ипотечников, покупающих квартиры в новостройках. По данным исследования Сбера, этот показатель составил 37% от общего количества сделок.

Если учитывать общие продажи, включающие вторичку, то наш регион на втором месте в стране: доля иногородних в общей массе ипотечных сделок достигла 28%. В лидерах — Краснодарский край с показателем 30%.

Ситуацию «Клопс» прокомментировал руководитель Клуба риелторов Калининграда Олег Перевалов. По его мнению, эти цифры соответствуют действительности, но необходимо учитывать, что иногородними считаются и те, кто пока снимает жильё в области. Эти люди остаются зарегистрированными в других регионах.

«Я вообще считаю, что в последнее время процент иногородних приобретателей у нас упал, — отметил Олег Перевалов. —

Раньше было 40-45 процентов.

На это влияет падение привлекательности Калининградской области как региона для инвестиций в недвижимость. Цены у нас уже почти такие же, как в Сочи, чуть меньше, чем в Москве. А доходность от сдачи объектов в аренду всё равно меньше».

Эксперт подчеркнул, что в Москве, Санкт-Петербурге или Сочи инвестиционная недвижимость приносит доход круглый год.

«У нас же на побережье всё зависит от сезона, — сказал Олег Перевалов. — 2025 год оказался далеко не самым лучшим. И я даже предполагаю, что процент иногородних даже будет чуть-чуть снижаться. Понятно, что у нас всё равно регион комфортный для переезда на постоянное место жительства. Эта категория граждан сохранится.

К нам по-прежнему едут из регионов Дальнего Востока и Сибири.

Но за счёт снижения объёма инвестиционных покупок процент иногородних будет падать и дальше».

По данным главы Клуба риелторов Калининграда, в 2025 году наметилась стойкая тенденция: инвесторы начали распродавать свою недвижимость в области.

«Они утверждают, что уже не видят той доходности, на которую рассчитывали. Вместо этого они покупают объекты в Санкт-Петербурге и Москве, где идёт круглогодичный поток студентов, туристов и других клиентов», — объяснил эксперт.

Почему же Калининград стал лидером по числу покупок новостроек иногородними? «Застройщики пользуются семейной ипотекой, всякими программами рассрочек, — рассказал Олег Перевалов. — У многих застройщиков идёт откровенное втюхивание — они обещают инвесторам сумасшедшую доходность, что по факту не сбывается.

И потом, если что-то пошло не так, квартиру будет продать очень сложно, капитализация часто бывает отрицательная.

Сейчас часто калининградские застройщики выезжают в российские регионы и активно продвигают свою недвижимость. Поэтому многие покупают жильё в новостройках удалённо, не видя самого объекта. Это такая нерыночная история, и потом многие инвесторы жалеют и локти кусают».