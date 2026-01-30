20:00

«Город встал под коркой льда — ни туда и ни сюда»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)

  1. Калининград
Авторы: ,
«Город встал под коркой льда — ни туда и ни сюда»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео) - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

«Клопс» продолжает музыкальное переосмысление главных тем недели в Калининграде. Предлагаем вниманию читателей новые куплеты на злобу дня. 

Тексты подготовили журналисты редакции, а музыкальное оформление помогла создать нейросеть.

Все эпизоды
Выпуск №74
30 января 2026

Куплеты на события недели_26.01-01.02.26

0:00
0:00

Город встал под коркой льда
Ни туда и ни сюда.
Власть решила разрешить
Даже в школу не ходить! 

Не признал никто пока,
Что за свалка тухляка,
Но виновнику позор
Обещает прокурор! 

Нашим дайверам мороз,
Очевидно, не вопрос!
Был бы только водоём —
Занырнут — и подо льдом!  

В пункте выдачи заказа
Ни тепла нет и ни газа,
Без обеда целый день —
Вот такая дребедень! 

В Светлогорске сам незван
К людям выбежал фазан.
Что за чудо — длинный хвост,
Настоящий алконост!  

Спели вам про гололёд,
Что тиранит весь народ,
Про мясной в лесу бардак
С маркетплейсом кавардак,
Про ныряльщиков-моржей,
Неожиданных гостей.
Вот такой событий ряд —
Это наш Калининград!

Подорожание огурцов, задержка почтовых посылок и чистка леса от мусора — такие темы для куплетов были на прошлой неделе.

Тема:
Музыкальный дайджест калининградских новостей
Свежие новости по теме
«Шёл вагон такой-то номер, чуть от холода не помер»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)
06 февраля 2026
20:10
«Город встал под коркой льда — ни туда и ни сюда»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)
30 января 2026
20:00
«Стон летит во все концы — дорожают огурцы!»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)
23 января 2026
20:05
«Губернатор дал приказ — чистить снег не напоказ»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)
16 января 2026
20:00
«Целый год про то и это «Клопс» писал для вас куплеты»: музыкальные итоги года в Калининграде (видео)
30 декабря 2025
21:41
Все новости по теме
3 026
Экология ЖКХ Флора и фауна Спорт Происшествия
День любви
Читать