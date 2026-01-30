«Город встал под коркой льда — ни туда и ни сюда»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)

«Клопс» продолжает музыкальное переосмысление главных тем недели в Калининграде. Предлагаем вниманию читателей новые куплеты на злобу дня.
Тексты подготовили журналисты редакции, а музыкальное оформление помогла создать нейросеть.
Город встал под коркой льда —
Ни туда и ни сюда.
Власть решила разрешить
Даже в школу не ходить!
Не признал никто пока,
Что за свалка тухляка,
Но виновнику позор
Обещает прокурор!
Нашим дайверам мороз,
Очевидно, не вопрос!
Был бы только водоём —
Занырнут — и подо льдом!
В пункте выдачи заказа
Ни тепла нет и ни газа,
Без обеда целый день —
Вот такая дребедень!
В Светлогорске сам незван
К людям выбежал фазан.
Что за чудо — длинный хвост,
Настоящий алконост!
Спели вам про гололёд,
Что тиранит весь народ,
Про мясной в лесу бардак
С маркетплейсом кавардак,
Про ныряльщиков-моржей,
Неожиданных гостей.
Вот такой событий ряд —
Это наш Калининград!
Подорожание огурцов, задержка почтовых посылок и чистка леса от мусора — такие темы для куплетов были на прошлой неделе.