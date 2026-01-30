«Город встал под коркой льда — ни туда и ни сюда»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)

«Клопс» продолжает музыкальное переосмысление главных тем недели в Калининграде. Предлагаем вниманию читателей новые куплеты на злобу дня.

Город встал под коркой льда —

Ни туда и ни сюда.

Власть решила разрешить

Даже в школу не ходить!

Не признал никто пока,

Что за свалка тухляка,

Но виновнику позор

Обещает прокурор!

Нашим дайверам мороз,

Очевидно, не вопрос!

Был бы только водоём —

Занырнут — и подо льдом!

В пункте выдачи заказа

Ни тепла нет и ни газа,

Без обеда целый день —

Вот такая дребедень!

В Светлогорске сам незван

К людям выбежал фазан.

Что за чудо — длинный хвост,

Настоящий алконост!

Спели вам про гололёд,

Что тиранит весь народ,

Про мясной в лесу бардак

С маркетплейсом кавардак,

Про ныряльщиков-моржей,

Неожиданных гостей.

Вот такой событий ряд —

Это наш Калининград!