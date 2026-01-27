12 часов при +2: менеджеры калининградских пунктов Wildberries жалуются на ледяное равнодушие работодателей

ВКонтакте

В Калининградской области работники пунктов выдачи заказов Wildberries жалуются на плохие условия труда и другие проблемы, которые не хотят решать владельцы ПВЗ. Об этом «Клопс» рассказала одна из сотрудниц.

По словам Виолетты (имя изменено), все эти вопросы обсуждаются в чатах сотрудников и при личных встречах. «К сожалению, это не единичные случаи, а устойчивая тенденция, — отметила она. — От владельцев ПВЗ зачастую нет никакой поддержки или обратной связи. Например, во многих пунктах плохое отопление. Люди сидят по 12 часов в верхней одежде или покупают обогреватели за свой счёт. В ПВЗ в Гурьевском районе с ноября нет тепла. В помещении всего +2 градуса. Хозяйке постоянно говорят об этом, но ей всё равно».

Доходит до того, что если в помещениях перегорают лампочки или что-то ломается, менять и чинить нужно тоже самим работникам. «А это, как правило, молодые женщины», — говорит Виолетта.

«Почти нигде нет обеденного уголка для сотрудников. Приходится покупать самим чайник и микроволновку, чтобы элементарно перекусить — ведь 12 часов работать без обеда невозможно», — рассказала собеседница «Клопс».

Зачастую в ПВЗ нет интернет-связи. Работникам приходится использовать собственный трафик.

«При этом работодатели не компенсируют эти расходы. А если в помещении ещё плохо ловит мобильная связь, то сотрудники вынуждены выходить на улицу и пытаться там ловить сигнал, чтобы как-то работать. И это в любую погоду», — отметила Виолетта.

Она добавила, что работники оформлены не по Трудовому кодексу — в штат или по договору, а вынуждены быть самозанятыми. Это лишает их даже минимальных социальных гарантий — больничных, пенсионных отчислений и оплачиваемых отпусков.

Что говорят в Wildberries

«Клопс» обратился в пресс-службу компании с просьбой прокомментировать ситуацию. «Мы не фиксируем поступление жалоб со стороны менеджеров партнёрских пунктов выдачи о проблемах с отоплением в регионе, — говорится в ответе. — Со своей стороны Wildberries проведёт дополнительную внутреннюю проверку по данному случаю. Компания крайне серьёзно относится к вопросам соблюдения стандартов обслуживания на пунктах выдачи маркетплейса, поддержания комфортного и безопасного пространства для менеджеров ПВЗ — наш приоритет. Поэтому мы рекомендуем партнёрам ПВЗ уделять внимание этому и организовывать специализированные зоны в пунктах выдачи, где их сотрудники могли бы восстановить силы в течение дня. В свою очередь разногласия между менеджером и владельцем партнёрского ПВЗ разрешаются сторонами в частном порядке в рамках их договорённостей».