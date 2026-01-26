«Из кустов вышла огромная курица»: в светлогорском дворе жители подкармливают приблудившегося фазана (фото, видео)

В мини-скверике в одном из дворов на Олимпийском бульваре в Светлогорске подкармливают необычную крупную пёструю птицу с длинным хвостом. Об этом рассказала «Клопс» местная жительница Тамара. Орнитолог опознал в пришелице самку фазана.
Впервые гостья явилась в начале прошлой недели. Тамара рассказала, что неподалёку от их дома — лес, откуда часто прилетают и синицы, и дрозды, и сойки. Прямо во дворе живёт на огромной иве дятел. Иногда наведывается даже ястреб. Пернатое население она подкармливает уже лет десять, особенно в такие суровые зимы, как в этом году. Однако подобного сюрприза женщина не ожидала.
«Смотрю, — рассказывает Тамара, — выходит из кустов курица огромная! Я была в шоке. Думаю, боже мой, какая курица может быть? Пригляделась: крупное туловище, длинный хвост и маленькая головка такая. Цесарка, что ли? А потом уж стали в интернете смотреть».
В чате центра реабилитации диких животных «Биосфера Балтики» подсказали, что это, скорее всего, фазан. Птица же наведалась во двор и на завтра, а потом стала приходить каждый день. Специально за ней наблюдая, Тамара поняла, что она проникает к людям, протискиваясь меж прутьев ограды.
«Ну, я стала варить ей гречку, морковь туда добавляю отварную, курочку даже режу, — рассказывает женщина. — И всё это раскидываю. Мне ещё сказали, что можно сухофрукты кидать. Тоже даю. Она людей вообще не боится, не улетает. Зато бегает как быстро!»
Тамара успела привязаться к своей новой подопечной, беспокоится, если та не приходит к столу в обычное время. Но та, как правило, не опаздывает.
Калининградский орнитолог Геннадий Гришанов подтвердил, что, судя по фото, в Светлогорске приветили, скорее всего, действительно самку фазана.
«В дикой природе они у нас редки, — отметил Геннадий Викторович. — Это интродуцированный вид, численность которого в Балтийском регионе поддерживается в основном за счёт выпуска в охотничьи угодья птиц, которых искусственно разводят в хозяйствах. К нам залетают иногда и фазаны из Польши».
Он предположил, что птица из Светлогорска могла содержаться у кого-то в неволе и сбежала. Но специально ловить и спасать её необходимости нет, особенно если фазан не выглядит раненым или больным. А вот кормить, пока лежит снег и держатся морозы, — хорошая идея, тем более, раз приходит в одно и то же место.
«Если выжила до конца января, может, выживет и до весны. Но птицы в таких случаях уязвимы перед хищниками, — подчеркнул орнитолог. — В наших условиях наиболее опасны собаки и лисы».
Жители одной из многоэтажек в Центральном районе Калининграда взяли шефство над дворовыми котами и заказали им тёплый домик.