«Из кустов вышла огромная курица»: в светлогорском дворе жители подкармливают приблудившегося фазана (фото, видео)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В мини-скверике в одном из дворов на Олимпийском бульваре в Светлогорске подкармливают необычную крупную пёструю птицу с длинным хвостом. Об этом рассказала «Клопс» местная жительница Тамара. Орнитолог опознал в пришелице самку фазана.

Впервые гостья явилась в начале прошлой недели. Тамара рассказала, что неподалёку от их дома — лес, откуда часто прилетают и синицы, и дрозды, и сойки. Прямо во дворе живёт на огромной иве дятел. Иногда наведывается даже ястреб. Пернатое население она подкармливает уже лет десять, особенно в такие суровые зимы, как в этом году. Однако подобного сюрприза женщина не ожидала.

«Смотрю, — рассказывает Тамара, — выходит из кустов курица огромная! Я была в шоке. Думаю, боже мой, какая курица может быть? Пригляделась: крупное туловище, длинный хвост и маленькая головка такая. Цесарка, что ли? А потом уж стали в интернете смотреть».

В чате центра реабилитации диких животных «Биосфера Балтики» подсказали, что это, скорее всего, фазан. Птица же наведалась во двор и на завтра, а потом стала приходить каждый день. Специально за ней наблюдая, Тамара поняла, что она проникает к людям, протискиваясь меж прутьев ограды.

«Ну, я стала варить ей гречку, морковь туда добавляю отварную, курочку даже режу, — рассказывает женщина. — И всё это раскидываю. Мне ещё сказали, что можно сухофрукты кидать. Тоже даю. Она людей вообще не боится, не улетает. Зато бегает как быстро!»

Тамара успела привязаться к своей новой подопечной, беспокоится, если та не приходит к столу в обычное время. Но та, как правило, не опаздывает.