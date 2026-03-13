«У клещей дела в порядке, счёт на псинах — на десятки!»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)

«Клопс» продолжает музыкальное переосмысление главных тем недели в Калининграде. Предлагаем вниманию читателей новые куплеты на злобу дня.

Шёл автобус развесёлый,

Вёз в составе полном школу,

Эх, в такую красоту

Не впихнуться и коту!

Не кабак и не стриптиз,

В центре города — сюрприз!

Чтоб народ не загулял,

Строят там спортивный зал!

Кольца, брошки, яркий лак —

Доверять нельзя никак.

Официант сходил в салон?!

Значит, рук не моет он!

Ну а наше Куликово

Скоро станет нещитово:

Люди все без спроса — во!

Будут жить в Откосово!

У клещей дела в порядке,

Счёт на псинах — на десятки!

Только голыми руками

Не ловите нечисть сами.

Спели вам куплетов пять:

Что пора клещей снимать,

Как сливаются посёлки

И про транспорт кривотолки,

Как халдей не моет рук

И при деле стал физрук.

Вот такой недели вклад —

Не скучай, Калининград!