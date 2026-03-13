«У клещей дела в порядке, счёт на псинах — на десятки!»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)

«Клопс» продолжает музыкальное переосмысление главных тем недели в Калининграде. Предлагаем вниманию читателей новые куплеты на злобу дня.
Тексты подготовили журналисты редакции, а музыкальное оформление помогла создать нейросеть.
Шёл автобус развесёлый,
Вёз в составе полном школу,
Эх, в такую красоту
Не впихнуться и коту!
Не кабак и не стриптиз,
В центре города — сюрприз!
Чтоб народ не загулял,
Строят там спортивный зал!
Кольца, брошки, яркий лак —
Доверять нельзя никак.
Официант сходил в салон?!
Значит, рук не моет он!
Ну а наше Куликово
Скоро станет нещитово:
Люди все без спроса — во!
Будут жить в Откосово!
У клещей дела в порядке,
Счёт на псинах — на десятки!
Только голыми руками
Не ловите нечисть сами.
Спели вам куплетов пять:
Что пора клещей снимать,
Как сливаются посёлки
И про транспорт кривотолки,
Как халдей не моет рук
И при деле стал физрук.
Вот такой недели вклад —
Не скучай, Калининград!
