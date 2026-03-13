«У клещей дела в порядке, счёт на псинах — на десятки!»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)

«Клопс» продолжает музыкальное переосмысление главных тем недели в Калининграде. Предлагаем вниманию читателей новые куплеты на злобу дня. 

Тексты подготовили журналисты редакции, а музыкальное оформление помогла создать нейросеть.

Выпуск №80
13 марта 2026

Куплеты на события_недели_09-15.03.2026

Шёл автобус развесёлый,
Вёз в составе полном школу,
Эх, в такую красоту 
Не впихнуться и коту!

Не кабак и не стриптиз,
В центре города — сюрприз!
Чтоб народ не загулял,
Строят там спортивный зал!

Кольца, брошки, яркий лак —
Доверять нельзя никак.
Официант сходил в салон?!
Значит, рук не моет он!

Ну а наше Куликово 
Скоро станет нещитово:
Люди все без спроса — во!
Будут жить в Откосово!

У клещей дела в порядке,
Счёт на псинах — на десятки!
Только голыми руками 
Не ловите нечисть сами.

Спели вам куплетов пять:
Что пора клещей снимать,
Как сливаются посёлки 
И про транспорт кривотолки,
Как халдей не моет рук 
И при деле стал физрук.
Вот такой недели вклад —
Не скучай, Калининград!

Городские тарифы на свет для жителей села, ямы на дорогах в Калининграде и засилье крыс  — такие темы для куплетов были на прошлой неделе.

