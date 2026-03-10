Калининградцы сообщают о толчее на остановке у школы №58, исчезающих вечером автобусах и снежной каше в зоне посадки

Ссылка Жители Калининграда жалуются на проблемы с общественным транспортом и состояние остановок. Сообщения горожан — в очередном выпуске популярной рубрики «Сам себе контролёр». Читательница Александра рассказала о переполненной остановке у второго корпуса школы №58 на бульваре Снегова. По её словам, после занятий школьникам сначала приходится долго ждать транспорт, а затем — пытаться уместиться в один автобус. «Так выглядит остановка у второго корпуса 58-й школы. И это ещё не все пришли. Просим всей школой добавить нам пару автобусов на рейс: после школы замерзаем в ожидании, а потом просто не помещаемся в салон!» — написала калининградка.

Фото читателя

Другие горожане жалуются на работу автобуса №3. По словам Евгения, вечером уехать с остановки «Ул. Радистов» практически невозможно. Калининградец заканчивает работу около 21:00 на улице Менделеева и вынужден добираться домой на такси, поскольку автобусы этого маршрута в это время уже не ходят. При этом раньше, когда маршрут обслуживали «оранжевые» автобусы, уехать спокойно можно было до 22:00. Ещё одна проблема — состояние самих остановок. Житель города Алексей отметил, что на некоторых из них до сих пор лежат груды снега, несмотря на плюсовую температуру. В качестве примера он привёл остановку на улице Новгородской. Здесь людям приходится идти по скользкому покрытию, так как не каждый автобус заезжает в остановочный карман.

Фото читателя

По мнению калининградца, содержание остановок должно быть закреплено за конкретным ответственным. На «Клопс» работает постоянная рубрика «Сам себе контролёр», редакция публикует значимые для пассажиров новости общественного транспорта Калининграда и области. Свои обращения можно направлять на адрес электронной почты auto@klops.ru.