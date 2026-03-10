Как по виду официанта понять, что он плохо моет руки — калининградский Роспотребнадзор

При посещении ресторана важно обратить внимание на внешний вид официантов: отсутствие формы и наличие украшений — повод насторожиться. Об этом заявила глава регионального Роспотребнадзора Елена Бабура на круглом столе в медиагруппе «Западная пресса», посвящённом началу турсезона в регионе, во вторник, 10 марта.

«Когда на ногтях лак, на руках кольца, часы — это всё вызывает отторжение. Этот человек руки не моет, ну жалко ему эти аксессуары, маникюр», — пояснила Елена Бабура.

Нехорошо, и когда у персонала волосы не заплетены, а просто прихвачены заколками. Напротив, наличие специальной формы — положительный момент.

«Когда у сотрудников есть профессиональная одежда — это всегда выделяется, и в такой ресторан хочется приходить», — заключила глава Роспотребнадзора.