Власти Калининграда признали силу гололёда и разрешили ученикам пропустить во вторник школу

Учащиеся калининградских школ могут не идти на уроки во вторник, 27 января. Причина не будет считаться неуважительной, сообщили в мэрии областного центра.
«Уважаемые родители! Если завтра кто-то из вас решит не пускать ребёнка в школу из-за неблагоприятных погодных условий (гололёда), то это не будет считаться неуважительной причиной. Все руководители учебных заведений об этом предупреждены», — говорится в сообщении городской администрации.
Из-за гололёда, который образовался на улицах Калининграда после ледяного дождя, горожанам советуют отказаться от обуви на каблуках и быть максимально осторожными при передвижении.