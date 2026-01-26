Власти Калининграда признали силу гололёда и разрешили ученикам пропустить во вторник школу

ВКонтакте

Учащиеся калининградских школ могут не идти на уроки во вторник, 27 января. Причина не будет считаться неуважительной, сообщили в мэрии областного центра.

«Уважаемые родители! Если завтра кто-то из вас решит не пускать ребёнка в школу из-за неблагоприятных погодных условий (гололёда), то это не будет считаться неуважительной причиной. Все руководители учебных заведений об этом предупреждены», — говорится в сообщении городской администрации.