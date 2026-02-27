«На учёбу поспеши, ведь тебя там встретят вши»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»
«Клопс» продолжает музыкальное переосмысление главных тем недели в Калининграде. Предлагаем вниманию читателей новые куплеты на злобу дня. 

Тексты подготовили журналисты редакции, а музыкальное оформление помогла создать нейросеть.

Выпуск №78
27 февраля 2026

В нашей школе третий класс
С октября вошёл в экстаз.
На учёбу поспеши,
Ведь тебя там встретят вши!

А в Янтарном арбитраж
Повелел очистить пляж,
И в посёлке без кафе
Знать, уменьшится лаве.

Мы с Тамарой ходим парой
По любому тротуару:
Школьник шёл домой один,
В тихий омут угодил!

Дом в семнадцать этажей
Прогоняют все взашей.
Озабочен горсовет,
Чтоб не крайним был бюджет.

Травматизм по гололёду
Не взирает на погоду.
Рук на чистку не хватает,
Не беда — само растает!

Спели вам почти всерьёз,
Что растёт педикулёз,
Искупался как пацан,
Управляек хитрый план,
Как достал всех гололёд
И про целый пляж хлопот.
Вот такой зимы закат.
Всех с весной, Калининград!

Певица Лолита была вынуждена бежать на свой концерт по гололёду, таможня в Храброво конфисковала 1 200 шоколадных яиц, а жители возмущены базой по перевалке мусора по соседству — такие темы для куплетов были на прошлой неделе.

