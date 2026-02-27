«На учёбу поспеши, ведь тебя там встретят вши»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)

«Клопс» продолжает музыкальное переосмысление главных тем недели в Калининграде. Предлагаем вниманию читателей новые куплеты на злобу дня.

В нашей школе третий класс

С октября вошёл в экстаз.

На учёбу поспеши,

Ведь тебя там встретят вши!

А в Янтарном арбитраж

Повелел очистить пляж,

И в посёлке без кафе

Знать, уменьшится лаве.

Мы с Тамарой ходим парой

По любому тротуару:

Школьник шёл домой один,

В тихий омут угодил!

Дом в семнадцать этажей

Прогоняют все взашей.

Озабочен горсовет,

Чтоб не крайним был бюджет.

Травматизм по гололёду

Не взирает на погоду.

Рук на чистку не хватает,

Не беда — само растает!

Спели вам почти всерьёз,

Что растёт педикулёз,

Искупался как пацан,

Управляек хитрый план,

Как достал всех гололёд

И про целый пляж хлопот.

Вот такой зимы закат.

Всех с весной, Калининград!