В центре Калининграда 10-летний мальчик провалился в заполненную водой яму (обновлено)

На проспекте Мира в Калининграде 10-летний мальчик упал в заполненную водой яму. Инцидент случился в среду, 25 февраля, рассказала «Клопс» мать ребёнка Марина.
Не так давно в районе дома №80А прорвало трубу. После аварийных работ сбоку от тротуара осталась траншея, в которую постепенно сползала плитка. Накануне на это в редакцию пожаловалась другая калининградка.
«С каждым днём растворяется плитка, уплывает всё вниз, пройти может только один человек», — отметила Елена.
По словам мамы пострадавшего школьника, сын возвращался с уроков. Он оступился на узком проходе вдоль раскопа и провалился в яму, которая из-за паводка превратилась в «настоящий бассейн».
Ребёнка вытащили две проходившие мимо женщины. Мальчика завели в ближайший магазин, сняли мокрую одежду, попытались согреть и дали сухие носки. Прохожие сами переставили ограждение так, чтобы полностью перекрыть тротуар.
«Сейчас людям приходится либо идти по проезжей части, либо лезть на горку», — рассказала Марина.
Мать ребёнка позвонила по номеру 112, её перенаправили в ЕДДС. Там, по словам женщины, ей посоветовали «следить за своим ребёнком». Марина обратилась в МЧС, где пообещали разобраться в ситуации.
По словам калининградки, на её глазах в тот же раскоп упал молодой человек. Он помогал девушке перенести коляску.
В администрации города редакции сообщили, что «Россети Янтарь» без ордера проводили аварийный ремонт. Муниципальное предприятие «Калининградская служба заказчика» выписало акт за работу без разрешения и неубранный грунт.
Обновлено 26 февраля в 7:35
Как уточнили в пресс-службе «Россети Янтарь», энергетики ремонтировали кабельную линию напряжением 10 кВ, чтобы повысить надёжность электроснабжения в районе проспекта Мира. Территорию на время работ огородили, однако часть конструкций впоследствии украли.
«Восстановление тротуарной плитки возможно только после наступления тёплой и сухой погоды без резких перепадов температур. В настоящее время ограждение восстановлено. Плитка будет уложена после установления благоприятных погодных условий», — заявили в компании.
