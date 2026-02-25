В центре Калининграда 10-летний мальчик провалился в заполненную водой яму (обновлено)

«С каждым днём растворяется плитка, уплывает всё вниз, пройти может только один человек», — отметила Елена.

Не так давно в районе дома №80А прорвало трубу. После аварийных работ сбоку от тротуара осталась траншея, в которую постепенно сползала плитка. Накануне на это в редакцию пожаловалась другая калининградка.

На проспекте Мира в Калининграде 10-летний мальчик упал в заполненную водой яму. Инцидент случился в среду, 25 февраля, рассказала «Клопс» мать ребёнка Марина.

По словам мамы пострадавшего школьника, сын возвращался с уроков. Он оступился на узком проходе вдоль раскопа и провалился в яму, которая из-за паводка превратилась в «настоящий бассейн».

Ребёнка вытащили две проходившие мимо женщины. Мальчика завели в ближайший магазин, сняли мокрую одежду, попытались согреть и дали сухие носки. Прохожие сами переставили ограждение так, чтобы полностью перекрыть тротуар.

«Сейчас людям приходится либо идти по проезжей части, либо лезть на горку», — рассказала Марина.

Мать ребёнка позвонила по номеру 112, её перенаправили в ЕДДС. Там, по словам женщины, ей посоветовали «следить за своим ребёнком». Марина обратилась в МЧС, где пообещали разобраться в ситуации.

По словам калининградки, на её глазах в тот же раскоп упал молодой человек. Он помогал девушке перенести коляску.

В администрации города редакции сообщили, что «Россети Янтарь» без ордера проводили аварийный ремонт. Муниципальное предприятие «Калининградская служба заказчика» выписало акт за работу без разрешения и неубранный грунт.