В Калининграде муниципальная УК отказалась обслуживать высотку на Литовском валу

В Калининграде муниципальная управляющая компания отказалась от обслуживания дома на улице Литовский Вал, 87а. Вопрос обсудили на профильной комиссии городского совета.

Компанию не устраивает сумма, которую люди платят за обслуживание жилья. По словам директора УК Ларисы Комраковой, этих денег не хватает.

«Вместе с лифтом и консьержкой тариф этого дома составляет 16 рублей 96 копеек [за квадратный метр], минус 5 рублей на консьержку. То есть на дом в 17 этажей остаётся сумма 11 рублей 69 копеек. Что может делать управляющая компания, когда получает 789 рублей в месяц на содержание этого дома в 17 этажей?» — сказала Комракова.

Депутат Алексей Колобов заявил, что одной из задач муниципальной УК является управление жильём, которое не хотят брать частные компании.

«Насколько я помню, одна из целей вашей муниципальной управляйки — подхватывать дома, потому что другие УК отказались, если нет от них прибыли», — заявил депутат.

Колобов отметил, что собственники готовы обсуждать изменение тарифа. Комракова это отрицает: «Мы отправляли наш новый тариф, мы просили перезаключить с нами договор, однако положительного ответа не получили. Договор не имеет даже индексации. И договор заключён кабальный, и в одностороннем порядке».

Глава Калининграда Олег Аминов заявил, что управляющая компания, пусть и муниципальная, не может работать себе в убыток. Если собственники не будут покрывать расходы на обслуживание жилья, за это будут платить все жители города, что в корне неверно. Депутаты готовы рассмотреть вопрос о компенсировании УК части её затрат, но это касается старого фонда, а дом на Литовском валу к таковому не относится.

«Если мы с вами говорим о том, что в домах, где живут бабушки и там мало жильцов, то тогда можно говорить о субсидии компании из городского бюджета», — отметил Аминов.