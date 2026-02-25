Оставят ли кафе на пляже в Янтарном: суд принял решение, но обвинил власти в бездействии

Янтаря здесь нет

Спор возник вокруг участка пляжа длиной 4,2 км и площадью 38,7 гектара. Здесь находится Пальмникенское месторождение янтаря, которое считается федеральной собственностью.

В 2016 году часть пляжа передали в аренду на 49 лет Калининградскому янтарному комбинату. Как сказано в решении суда, в 2021-м подавляющая часть запасов янтаря на этой территории была списана с баланса предприятия. Исключение составил небольшой участок в северной части посёлка. Это подтверждено госкомиссией по запасам Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) от 28 марта 2022 года.

В 2023-м комбинат информировал губернатора Калининградской области, что Пальмникенское месторождение почти полностью отработано и большая часть земельного участка ему не нужна. Предприятие намеревалось расторгнуть договор аренды и размежевать участок, чтобы взять в аренду меньшую площадь. С 2022 года комбинат пытается урегулировать этот вопрос с территориальным управлением Росимущества.

Туда, сюда, обратно

В мае 2021 года администрация Янтарного решила отдать участок пляжа в аренду под кафе и другие нестационарные объекты. Управление Росимущества одобрило и согласовало предложенную схему размещения 47 НТО, но на это решение пожаловалась некая жительница Калининградской области — так сформулировано в решении арбитража. Она обратилась в федеральное агентство, и в ноябре 2021 года согласование отозвали.

В беседе с корреспондентом «Клопс» инициатор жалобы отказалась прокомментировать своё заявление. По её словам, нынешнее решение Арбитражного суда о выселении кафе с пляжа ещё не вступило в законную силу.

Несмотря на позицию Росимущества, ссылавшегося на действующий договор аренды с Янтарным комбинатом, власти посёлка заключили 23 договора с предпринимателями. Часть из них впоследствии выступит ответчиками в суде.

Две недели на снос

В результате всей этой переписки муниципалов и федералов оказалось, что участок пляжа администрация Янтарного передала в пользование без согласия собственника и арендатора — Росимущества и Янтарного комбината. 30 октября 2023 года первый зампрокурора Калининградской области внёс руководителю теруправления Росимущества представление об устранении нарушений требований земельного законодательства.

Через несколько дней после этого Росимущество потребовало от администрации Янтарного и Янтарного комбината демонтировать НТО в течение 14 дней. Не получив обратной связи в указанный срок, ведомство обратилось в суд с иском к властям муниципалитета и владельцам кафе.

Власти и бизнес-омбудсмен против

Администрация Янтарного стояла на своём: первоначально управление Росимущества было не против торговых объектов на пляже, а спорный участок никак не используется комбинатом.

Эту позицию разделяли в региональном правительстве. Областные чиновники заявили, что кафе размещены законно, права истца никак не нарушены. И подчеркнули, что пляж — это часть туристической инфраструктуры, а на его обустройство и строительство променада регион потратил круглую сумму.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Калининградской области поддержала в суде владельцев кафе. В отзыве на иск бизнес-омбудсмен указала, что спорные объекты нельзя квалифицировать как самовольные, а истец злоупотребляет правом.

Тем не менее «суд пришёл к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения требований управления Росимущества».

«Нерационально и недобросовестно»

Мотивируя своё решение, арбитраж дал оценку деятельности управления Росимущества. Комментируя намерение Янтарного комбината отказаться от большей части пляжа, суд отметил, что ведомство

«не предприняло мер по рационализации использования земельного участка»;

не дало оценку действительной ценности территории «с точки зрения баланса публичных интересов, фактического использования и имеющегося юридически значимого назначения».

Суд не обошёл вниманием туристическую и социальную значимость спорного участка пляжа, которому присвоена высшая категория — «Синий флаг».

«Как указано в отзыве министерства по культуре и туризму Калининградской области, на содержание морского пляжа, расположенного на части спорного земельного участка, за период 2015-2023 годов были предоставлены субсидии из областного бюджета в общем объёме 24,06 млн рублей. Между тем правительство Калининградской области не могло не знать о собственнике и арендаторе земельного участка», — говорится в решении суда.

Суд сделал вывод, что администрация муниципалитета также осознавала, что земельный вопрос остаётся открытым. «Такое поведение органов власти и местного самоуправления на всех уровнях нельзя признать согласованным, рациональным и добросовестным», — отмечается в решении.

Арбитражный суд отметил, что владельцы кафе фактически стали заложниками чиновничьих процессов: «Указанные действия и бездействие повлекли и, возможно, ещё повлекут, убытки для предпринимателей и юридических лиц, действовавших добросовестно и не обязанных проверять правомерность решений уполномоченных органов, а также нерациональное использование бюджетных средств, иной имущественный, репутационный и экологический ущерб. Между тем, разрешение данной ситуации выходит за пределы судебной компетенции в рамках заявленного искового требования».

Снести, но не всё

По одному из ответчиков дело выделено в отдельное производство, которое было приостановлено. 29 сентября 2022 года предприниматель был мобилизован в Вооружённые силы России для участия в СВО. Получается, что в случае вступления решения суда в законную силу другие кафе снесут, а заведение участника СВО не тронут.

В решении Арбитражного суда ничего не сказано про туалеты, подпорную стенку и променад, которые построены на спорном участке пляжа. Их также должны оставить, если на снос этих строений не будет подан отдельный иск.

Предприниматели не согласны

Один из ответчиков, которого обязали снести кафе, в комментарии корреспонденту «Клопс» не скрывал: предприниматели в недоумении.

«Предстоящий курортный сезон срывается, — заявил Роман Бражников. — Непонятно, что будет с пляжем. Неужели там будет натянута колючая проволока для добычи янтаря? В суде мы услышали, что предприниматели своими действиями наносят ущерб Российской Федерации. Мы, разумеется, выразили своё несогласие с этим. Мы пополняем бюджет своими платежами за аренду территории и налогами. В чём же заключается ущерб от нас, мы так и не услышали. Предприниматели предложили передать участки им в пользование. Это было проигнорировано».

По словам Бражникова, ответчики намерены обжаловать решение суда: «Мы однозначно не согласны с ним. Мы считаем, что не нарушали закон. Мы выполнили все свои обязательства в рамках заключения договоров и не видим за собой никаких нарушений, которые могут повлечь за собой снос наших объектов. Мы обязательно будем подавать апелляцию».