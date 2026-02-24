За прошедшую неделю получили травмы из-за гололёда ещё 158 калининградцев

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

За прошедшую неделю в травмпункт БСМП обратились 664 калининградца. Как сообщает пресс-служба медицинского учреждения, 158 из них снова стали жертвами скользких дорог и тротуаров.

Это около 23,8% от общего числа обратившихся за медицинской помощью, что на 2% выше, чем на прошлой неделе. Однако оттепель, начавшася в выходные, значительного роста числа подобных травм не спровоцировала: больше всего их было в среду, 18-го, и в пятницу, 20 февраля: соответственно, 35 и 36 пациентов.

Впрочем, 30 человек получили травмы на гололёде и в воскресенье, 22 февраля, уточнили «Клопс» в областном минздраве. Показатель прошлой недели (15 февраля зарегистрировано 37 таких случаев из 97) не превзойдён.

Вообще же пик обращений пострадавших в разных ситуациях горожан зарегистрирован во вторник (100 человек), среду (102) и субботу (99). Чаще всего люди по-прежнему травмируют кисти и голени.