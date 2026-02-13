20:00

«Жители в Зеленоградске поступают не по-братски»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

«Клопс» продолжает музыкальное переосмысление главных тем недели в Калининграде. Предлагаем вниманию читателей новые куплеты на злобу дня. 

Тексты подготовили журналисты редакции, а музыкальное оформление помогла создать нейросеть.

Выпуск №76
13 февраля 2026

Куплеты на события недели_09-15.02.26

0:00
0:00

Сокращённые маршрутки
Это, граждане, не шутки,
Ужасается Аминов:
Их осталась половина!

Жители в Зеленоградске
Поступают не по-братски —
Не пускайте, говорят,
К нам машины всех подряд!

Ожидание в Храброво
Неожиданно сурово,
Задувает из окна,
А пока что не весна!

Тили-тили, трали-вали,
Люди дом арендовали,
Пёс старался, да не смог
Там загадить потолок!

Мы считали, что морозы
Слизнякам несут угрозы.
Оказалось, толстый снег —
Брюхоногих оберег!

Спели снова вам куплеты
Про курортные сюжеты,
Про дубак в аэропорту
И про слизней во грунту,
Про собачий раскардаш
И маршруток саботаж.
Вот такой недели взгляд —
Всё, чем жил Калининград!

Замёрзшие пассажиры поезда, опасные прогулки по морскому льду и круглосуточно работающие двигатели автобусов — такие темы для куплетов были на прошлой неделе.

5 203
