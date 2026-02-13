«Жители в Зеленоградске поступают не по-братски»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)

Сокращённые маршрутки —

Это, граждане, не шутки,

Ужасается Аминов:

Их осталась половина!



Жители в Зеленоградске

Поступают не по-братски —

Не пускайте, говорят,

К нам машины всех подряд!



Ожидание в Храброво

Неожиданно сурово,

Задувает из окна,

А пока что не весна!



Тили-тили, трали-вали,

Люди дом арендовали,

Пёс старался, да не смог

Там загадить потолок!



Мы считали, что морозы

Слизнякам несут угрозы.

Оказалось, толстый снег —

Брюхоногих оберег!



Спели снова вам куплеты

Про курортные сюжеты,

Про дубак в аэропорту

И про слизней во грунту,

Про собачий раскардаш

И маршруток саботаж.

Вот такой недели взгляд —

Всё, чем жил Калининград!