«Жители в Зеленоградске поступают не по-братски»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)

«Клопс» продолжает музыкальное переосмысление главных тем недели в Калининграде. Предлагаем вниманию читателей новые куплеты на злобу дня.
Тексты подготовили журналисты редакции, а музыкальное оформление помогла создать нейросеть.
Сокращённые маршрутки —
Это, граждане, не шутки,
Ужасается Аминов:
Их осталась половина!
Жители в Зеленоградске
Поступают не по-братски —
Не пускайте, говорят,
К нам машины всех подряд!
Ожидание в Храброво
Неожиданно сурово,
Задувает из окна,
А пока что не весна!
Тили-тили, трали-вали,
Люди дом арендовали,
Пёс старался, да не смог
Там загадить потолок!
Мы считали, что морозы
Слизнякам несут угрозы.
Оказалось, толстый снег —
Брюхоногих оберег!
Спели снова вам куплеты
Про курортные сюжеты,
Про дубак в аэропорту
И про слизней во грунту,
Про собачий раскардаш
И маршруток саботаж.
Вот такой недели взгляд —
Всё, чем жил Калининград!
Замёрзшие пассажиры поезда, опасные прогулки по морскому льду и круглосуточно работающие двигатели автобусов — такие темы для куплетов были на прошлой неделе.