В Калининграде вышла на линию половина маршруток, глава города заявил о возможном транспортном коллапсе

Глава Калининграда Олег Аминов заявил о риске транспортного коллапса в городе из-за сокращения числа маршруток. Об этом чиновник сказал на профильной комиссии горсовета в четверг, 12 февраля.

По данным, которые привёл Аминов, накануне на линии должны были работать 165 автобусов малого класса, однако фактически вышли лишь 78. Это 47% от общего числа. По словам Аминова, такое произошло впервые.

«Мы реально понимаем, что при 50% выпуска порождаем и социальную напряжённость, и коллапс для пассажиров, — добавил глава города. — Если мы будем двигаться такими темпами, мы просто придём к какому-то коллапсу. Нужно усиливать работу в этом направлении, чтобы обеспечить доступность пассажирских перевозок для населения».

Он отметил, что весь транспорт «Калининград-ГорТранса» выходит на линию, тогда как у частников, работающих по контракту, на протяжении последних двух лет есть проблемы.

Глава транспортного комитета администрации Антон Романов сообщил, что власти постепенно забирают маршруты у частников и передают их на обслуживание «ГорТрансу». В прошлом году смена перевозчика произошла на двух направлениях, в ближайшее время ожидается ещё одна рокировка.