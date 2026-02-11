Жители Зеленоградска предложили запретить въезд машин в центр города

ВКонтакте

Жители Зеленоградска выступают за ограничение въезда личных автомобилей в центр. Вопрос бурно обсуждался в соцсетях, где администрация муниципалитета анонсировала программу благоустройства.

Зеленоградцам предложили проголосовать за общественную территорию, которую местные власти представят на Всероссийском конкурсе. В случае победы город получит федеральный грант на благоустройство.

Было предложено 4 варианта: реконструкция улицы Московской, укрепление берега карьеров в районе Окружной, строительство велопешеходной дорожки до Сосновки или ремонт Западного парка. Власти предложили горожанам делиться идеями, и выяснилось, что зеленоградцев больше всего волнует транспортная тема.

По словам местных, автомобильный поток в курортном городе уже такой плотный, что это создаёт проблемы. Особенно опасно в районе вокзала, где люди сломя голову бегут к поездам и автобусам. Пробки мешают добираться до дома или работы, а в пик курортного сезона в городе негде парковаться.

Комментаторы в соцсетях предлагают ограничить въезд личных автомобилей в центр — прежде всего для отдыхающих. Среди других идей — строительство окружной дороги. Сейчас схема движения устроена так, что многим приходится ехать через весь город.

«Нужно не только ограничивать машины, но и строить эффективный обходной маршрут — окружную дорогу, как предлагали ведь власти. Это снимет нагрузку с центра и снизит аварийность», — считает местная жительница Тамара.

«Поддерживаю идею ограничения въезда, но только при параллельном развитии альтернатив — расширении велодорожек, улучшении маршрутов общественного транспорта и парковок вне центра. Сейчас поток машин кажется нескончаемым. Город должен стать более комфортным не только для туристов, но и местных», — поддерживает Алексей Петров.

Власти города пока не отреагировали на такое предложение.