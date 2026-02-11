Калининградец замёрз в Храброво, пока ждал посадку на рейс

ВКонтакте

Калининградец замёрз в ожидании рейса из Храброво, но Роспотребнадзор не нашёл нарушений в аэропорту. Об этом «Клопс» рассказал сам пассажир.

В январе Владимир обратил внимание, что возле гейтов 1 и 2 ощутимо задувает холодный воздух снаружи. По словам мужчины, здесь чересчур холодно даже летом из-за работающих кондиционеров.

«Между помещением и улицей — панели, и через них реально тянет. Стоять там некомфортно», — пояснил пассажир.

По словам калининградца, он уже обращался с жалобой в администрацию аэропорта. Она сослалась на нормативные значения температуры. Пассажир говорит, что термометр расположен у входа в соседний зал.

«Показывал градусник около 21 градуса, но если бы его повесили там, где реально задувает, цифры были бы совсем другие», — считает Владимир.

Мужчина намерен обратиться также в транспортную прокуратуру. Недовольство у него вызвала и планировка зоны вылета. По пути к выходам на посадку разместили магазины, из-за чего пассажиров направляют не напрямую, а через дополнительный отсек.

«Теперь толпы людей вынуждены идти через двери, где как раз холоднее всего», — отметил читатель.

Региональный Роспотребнадзор провёл проверку и не нашёл нарушений. Представители ведомства проконсультировали сотрудников, отвечающих за обслуживание систем вентиляции и кондиционирования.

«Клопс» подготовил запрос в аэропорт Храброво, чтобы уточнить, проводились ли замеры температуры в проблемной зоне и планируется ли устранение сквозняков.