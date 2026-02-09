«В посудомойке протухли тарелки, собаки гадили на пол»: арендаторы довели квартиру калининградки до ужасного состояния (фото, видео)

Калининградка Анна пустила знакомых пожить в свою квартиру и теперь не знает, как привести её в порядок. Мебель и техника перепачканы и засижены мухами, разбита застеклённая дверь, ламинат вздулся от собачьей мочи, рассказала «Клопс» женщина. Как не оказаться в подобной ситуации, объяснил юрист.
Вот уже месяц Анна ведёт с бывшими жильцами переговоры, пытаясь добиться хотя бы компенсации ущерба. Съехали они ещё в середине января. Но воз и ныне там. По словам Анны, всё время находятся причины: например, машина, в багажнике которое лежало новое дверное стекло, якобы попала в ДТП.
Происходящее кажется хозяйке квартиры кошмарным сном. Ничего подобного она и предположить не могла.
«Я понадеялась на адекватность, — говорит Анна. — Сама жила когда-то на съёме, и мои арендодатели меня откровенно кошмарили. Я не хотела так относиться к людям. Однозначно, это оказалось с моей стороны абсолютным идиотизмом».
Знакомы по компании собачников
Когда прошлой весной Анна с мужем переехали в новый дом, в их квартиру попросилась пожить знакомая семейная пара с ребёнком и двумя собаками. Виталий и Анастасия (имена изменены) недавно переехали в Калининград из Мурманска, и в их собственном жилье ещё шли работы.
«Мы были знакомы по дрессировочный площадке, в компании собачников собирались, встречались на выставках, — рассказывает Анна. — Ребята производили хорошее впечатление. Да и мы понимали, что с ребёнком и животными им сложно.
У них большие собаки — мало кто пустит. А они очень просились, говорили, что их из квартиры выгоняют».
Изначально договаривались на пару месяцев, в это время хозяйка даже не брала с них платы за проживание. Договоров никаких не заключали, отнеслись как «к своим».
Но выезд, запланированный на июнь, несколько раз откладывался: то на их участке проводят газ, то нужно ещё чуть-чуть времени закончить ремонт, то Анастасия с дочкой попали в больницу, то Виталию пришлось срочно вылететь к матери...
«Семнадцатого января я сказала, что уже хочешь — не хочешь, я забираю ключи, — говорит Анна. — В подъезде Виталий мне отдал ключ и ушёл. Я открыла дверь... Настолько обалдела от увиденного, что пару часов просто молча ходила по дому».
Все стены в мушином помёте
Во что превратилась квартира за эти полгода, женщина не может вспоминать без содрогания. Соседи, говорит Анна, иной раз по 4-5 дней не видели, чтобы кто-нибудь выводил собак. Они выли, в подъезде пахло фекалиями.
Состояние комнат это подтверждает: ламинат местами вздулся от воздействия влаги, под плинтусами стояли лужицы мочи, валялись экскременты и дохлые мухи.
«Он мне сказал, что второй этаж «в идеале», а там моча просто застывшая — мы её шпателем сдирали, — ёжится Анна. — Все стены и потолки, вся мебель в дерьме мух. В посудомоечной машине протухла грязная посуда.
Сломаны душевая кабина, унитаз, за унитазом — гора использованных прокладок.
Сломаны четыре ступени на лестнице — выломаны с мясом из стены. Вонь стояла жуткая! Мы сами две недели вымывали, потом позвали клининг, заказали обработку паром, чтобы эту вонь как-то убрать».
Все кухонные шкафы были забиты рваными упаковками от продуктов, старыми пакетами, фантиками, окурками. Только на то, чтоб смыть жирный слой грязи с пола на кухне, ушло четыре дня! Из квартиры Анна вывезла 17 полных мусорных пакетов хлама, каждый — по 120 литров. Стены так исцарапаны, что их пришлось перекрашивать.
«Я в шоке от того, что люди так жили (и, на минуточку, сами создали такие условия), — разводит Анна руками. — Да, мне обидно, что мы отнеслись со всей душой, помогали даже, а они... Но самое главное — у них ребёнок, который жил в этом ужасе!»
Анастасия и Виталий не отрицают, что оставили квартиру не в идеальном состоянии. Но в счёт причинённого ущерба мужчина перевёл бывшей хозяйке пока лишь 5 000 рублей. Что касается остального, равно как и ремонта разбитой двери — дело пока ограничивается обещаниями. Когда Анна попыталась жёстче настоять на своём, Анастасия её просто заблокировала.
Доверяй, но с договором
Шанса взыскать с жильцов компенсацию в таком случае практически нет, считает Александр Толмачёв, доктор юридических наук, зампредседателя Союза юристов Москвы. Де-юре, разрешив кому-то пожить в своей квартире, хозяйка закона не нарушила: устная форма законом тоже допускается. Но вот суду в качестве доказательства потребуется письменное подтверждение.
«Судиться можно, но смысл будет нулевой, — говорит юрист. — Требуются экспертизы, показания свидетелей. Без доброй воли этого человека, который жил в квартире с собаками или без собак (хоть со свиньями, неважно) — очень сложно. Ты не можешь ему предъявить претензию, мол, когда они заезжали, было идеально, а когда уезжают, нет. Количественные измерения при устной форме отсутствуют».
Составь акт приёма-передачи
Другое дело — видеозапись, фотографии и акты приёма-передачи квартиры, которые прилагаются к письменным договорам. Там указывается, что именно есть внутри, какая мебель, техника, в каком она состоянии.
Юрист рекомендует составлять эти акты всякий раз, когда вы кому-то поручаете своё жильё на относительно долгий срок — за деньги или даром.
Застрахуй квартиру
Для тех, кто стесняется предлагать официальное оформление знакомым, есть другой путь обезопасить своё имущество.
«Это страховка, — пояснил Толмачёв. — Ты страхуешь жильё на случай, если арендаторы что-нибудь сотворят в твоей квартире. Не просто намусорят, а даже зальют кого-то, сожгут. Страховая компания покрывает если и не всю сумму, то какую-то часть».
В таком случае оценит состояние имущества до и после заселения сам страховщик. Услуга эта довольно дорогая, но если речь о недвижимости и долгом периоде отсутствия хозяина — часто себя оправдывает.
Передай в управление
Кроме классической аренды или найма существует и ещё один вид договора, который регулирует отношения хозяина недвижимости и того, кому он разрешил ей пользоваться.
«Это называется договор доверительного управления, — пояснил Толмачёв. — Глава 53 ГК РФ. Если ты, например, на долгое время уезжаешь куда-то, ты можешь передать в управление квартиру своему товарищу, подруге, родственникам».
Действует такой договор до пяти лет. Управляющий может сдавать квартиру в аренду, брать плату и взимать свою комиссию, не имеет только права продажи. При этом он несёт полную ответственность за всё, что происходит с имуществом. И он же будет отвечать перед судом если арендатор (или он сам) оказался неряхой.
Депутаты предлагают обязать россиян и бизнес оплачивать покупку и продажу недвижимости только в безналичной форме.