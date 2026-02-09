«В посудомойке протухли тарелки, собаки гадили на пол»: арендаторы довели квартиру калининградки до ужасного состояния (фото, видео)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Калининградка Анна пустила знакомых пожить в свою квартиру и теперь не знает, как привести её в порядок. Мебель и техника перепачканы и засижены мухами, разбита застеклённая дверь, ламинат вздулся от собачьей мочи, рассказала «Клопс» женщина. Как не оказаться в подобной ситуации, объяснил юрист.

Вот уже месяц Анна ведёт с бывшими жильцами переговоры, пытаясь добиться хотя бы компенсации ущерба. Съехали они ещё в середине января. Но воз и ныне там. По словам Анны, всё время находятся причины: например, машина, в багажнике которое лежало новое дверное стекло, якобы попала в ДТП.

Происходящее кажется хозяйке квартиры кошмарным сном. Ничего подобного она и предположить не могла.

«Я понадеялась на адекватность, — говорит Анна. — Сама жила когда-то на съёме, и мои арендодатели меня откровенно кошмарили. Я не хотела так относиться к людям. Однозначно, это оказалось с моей стороны абсолютным идиотизмом».

Знакомы по компании собачников

Когда прошлой весной Анна с мужем переехали в новый дом, в их квартиру попросилась пожить знакомая семейная пара с ребёнком и двумя собаками. Виталий и Анастасия (имена изменены) недавно переехали в Калининград из Мурманска, и в их собственном жилье ещё шли работы.

«Мы были знакомы по дрессировочный площадке, в компании собачников собирались, встречались на выставках, — рассказывает Анна. — Ребята производили хорошее впечатление. Да и мы понимали, что с ребёнком и животными им сложно.

У них большие собаки — мало кто пустит. А они очень просились, говорили, что их из квартиры выгоняют».

Изначально договаривались на пару месяцев, в это время хозяйка даже не брала с них платы за проживание. Договоров никаких не заключали, отнеслись как «к своим».

Но выезд, запланированный на июнь, несколько раз откладывался: то на их участке проводят газ, то нужно ещё чуть-чуть времени закончить ремонт, то Анастасия с дочкой попали в больницу, то Виталию пришлось срочно вылететь к матери...

«Семнадцатого января я сказала, что уже хочешь — не хочешь, я забираю ключи, — говорит Анна. — В подъезде Виталий мне отдал ключ и ушёл. Я открыла дверь... Настолько обалдела от увиденного, что пару часов просто молча ходила по дому».

Все стены в мушином помёте

Во что превратилась квартира за эти полгода, женщина не может вспоминать без содрогания. Соседи, говорит Анна, иной раз по 4-5 дней не видели, чтобы кто-нибудь выводил собак. Они выли, в подъезде пахло фекалиями.

Состояние комнат это подтверждает: ламинат местами вздулся от воздействия влаги, под плинтусами стояли лужицы мочи, валялись экскременты и дохлые мухи.