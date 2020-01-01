Локомотив — Протон

Дата и место
|
10 февраля
вторник
|19:00
|
ДС "Янтарный"
О событии
Игры «Локомотива» и «Протона» всегда проходят в яркой и бескомпромиссной борьбе. Вот и грядущий 10 февраля матч наверняка получится «с характером». Тем более, что у обеих команд есть волейболистки, которые в прошлом выступали в составе соперниц. В «Локомотиве» саратовское прошлое у Ольги Костюкевич, Валерии Зайцевой, Полины Беликовой. За «Протон» играет трехкратная чемпионка России в составе «Локомотива» Виктория Трофименко. Начало матча — в 19:00.