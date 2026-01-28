Уникальный заплыв подо льдом Синявинского озера: смельчаки нырнули без гидрокостюмов и аквалангов (видео)

ВКонтакте

Фото предоставил Станислав

Ссылка Калининградские дайверы и моржи впервые за сезон вышли на подлёдное плавание. Участники погружались в проруби на Синявинском озере без гидрокостюмов и аквалангов — в формате фридайвинга. О том, как прошло мероприятие, «Клопс» рассказал инструктор Станислав Дзязин, отвечавший за организацию погружений.

«Это был первый подобный опыт, так как до этого морозы не держались так долго в регионе, а для такого события нужна соответствующая подготовительная работа. В воскресенье, 25 января, участники отрабатывали задержку дыхания, проплывая между прорубями, которые у нас называются «майны», и погружались на небольшую глубину. Всё прошло под строгим контролем безопасности, я сопровождал каждого», — рассказывает Дзязин.

Чтобы участники не теряли ориентиры подо льдом, организаторы натянули специальные тросы. «В воде очень трудно ориентироваться, особенно в таких условиях», — поясняет эксперт. Испытать себя решили трое парней и одна девушка. Они проплыли под водой около 15 метров при толщине льда 23 сантиметра, остальные участники ограничились погружениями в гидрокостюмах. В экстремальных купаниях участвовали представители клуба «Янтарные моржи» и дайверского сообщества Demersus.