«Время на исправление ошибок вышло»: Беспрозванных рассказал о ситуации с уборкой снега в Калининграде и области

Алексей Беспрозванных рассказал о ситуации с уборкой снега в регионе. Об этом губернатор Калининградской области написал в своём телеграм-канале.

По его словам, работа по уборке снега в муниципалитетах усилена. «Главы лично выезжают на визуальный контроль. Также вижу, что в отдельных районах не хватает оперативной реакции руководителей, либо налицо нехватка техники. Полный разбор полётов проведём на оперативном совещании. Снегопад продолжается. А впереди ещё и заморозки. Так что основные сложности впереди, но, уверен, мы со всем справимся», — написал губернатор.