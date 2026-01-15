13:55

В центре Калининграда у маршрутки на ходу отлетело колесо (видео)

  1. Калининград
Автор:
В центре Калининграда у маршрутки на ходу отлетело колесо (видео) - Новости Калининграда | Фото: «Клопс»
Фото: «Клопс»

В Калининграде на проспекте Мира у маршрутки на ходу отлетело колесо. Инцидент случился в четверг, 15 января, сообщили «Клопс» очевидцы происшествия.  

Авария произошла в районе перекрёстка с Советским проспектом. На подъезде к пересечению колесо микроавтобуса сорвалось с креплений и покатилось в сторону площади Победы. Поскольку машин в это время на улице было мало, другие автомобили не получили каких-либо повреждений. 

В компании-перевозчике редакции сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал. На место прибыли механики, колесо вернули, маршрутку не пришлось даже снимать с линии.

В прошлом году аналогичный случай произошёл с рейсом №147 под Калининградом. 

709
Общественный транспорт