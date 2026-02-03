13:17

«Весь парк тарахтит»: в Калининграде автобусы не глушат сутками из-за морозов

  1. Калининград
«Весь парк тарахтит»: в Калининграде автобусы не глушат сутками из-за морозов - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

Автобусы муниципального перевозчика «Калининград-ГорТранс» не глушат сутками — двигатели продолжают работать даже после возвращения с маршрута. Об этом «Клопс» сообщила глава администрации города Елена Дятлова после оперативного совещания во вторник, 3 февраля.

«Когда техника приезжает с линии, она остаётся заведённой. Весь парк тарахтит. Это сделано для того, чтобы утром транспорт снова мог выйти на линию и топливо не загустело», — пояснила Дятлова, продемонстрировав видео с телефона.

В обычное время техническая служба приходит на работу к пяти утра, сейчас рабочий день начинается в 3:00. Это нужно, чтобы заранее устранять поломки и не допустить срывов рейсов. При необходимости используют тепловые пушки, а топливо переносят в тёплые помещения.

Аналогичный подход применяют и в МБУ «Чистота». Технику коммунальной службы также не глушат, чтобы избежать замерзания.

В мэрии уточнили, что отклонение от планового выпуска общественного транспорта не превысило 8%. Основные проблемы — замерзание отопительных систем и пневматики, отвечающей за работу дверей.

Горожане сообщали, что морозы в Калининграде «запарафинили» дизель и оставили водителей без машин.

Тема:
Аномальные морозы в Калининградской области в январе - феврале 2026 года
