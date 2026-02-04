В Балтийске местные власти сделали прорубь во льду канала, чтобы спасти замерзающих птиц (видео, фото)

ВКонтакте

Сотрудники МБУ «Благоустройство» в Балтийске выпилили во льду одного из городских водоёмов прорубь, чтобы спасти замерзающих диких птиц. Об этом «Клопс» сообщили в центре реабилитации диких животных «Биосфера Балтики».

Акция на Крепостном канале прошла во вторник, 3 февраля. Помочь волонтёры смогли не только уткам и бакланам. Очень много небольших птичек — синичек, камышовок, воробьёв, дроздов — теперь получили доступ к питьевой воде.

«Появилась возможность покормить последнюю выжившую цаплю, — рассказали в «Биосфере». — От нас просто огромная благодарность городским властям и всем, кто сам пришёл на помощь!»