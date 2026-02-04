В Балтийске местные власти сделали прорубь во льду канала, чтобы спасти замерзающих птиц (видео, фото)

Сотрудники МБУ «Благоустройство» в Балтийске выпилили во льду одного из городских водоёмов прорубь, чтобы спасти замерзающих диких птиц. Об этом «Клопс» сообщили в центре реабилитации диких животных «Биосфера Балтики».
Акция на Крепостном канале прошла во вторник, 3 февраля. Помочь волонтёры смогли не только уткам и бакланам. Очень много небольших птичек — синичек, камышовок, воробьёв, дроздов — теперь получили доступ к питьевой воде.
«Появилась возможность покормить последнюю выжившую цаплю, — рассказали в «Биосфере». — От нас просто огромная благодарность городским властям и всем, кто сам пришёл на помощь!»
В эту экстремальную зиму центр проводит акцию «Зимовье Балтики» и приглашает присоединяться к ней всех глав и администраций городов и поселений области.
«Наши братья меньшие, птицы и животные сами не справятся, — говорит Татьяна, диспетчер центра. — Они тоже жители наших поселений, и для них тоже "зима пришла неожиданно"!»
В рамках акции можно рубить проруби, обеспечивать кормом птиц, привозить сено в места их выходов на берег, размещать кормушки. Специалисты «Биосферы Балтики» готовы поделиться идеями и ответить на все вопросы: о кормлении, необходимой и посильной помощи, о местах, особенно нуждающихся во вмешательстве человека. И очень надеются, что такое сотрудничество станет постоянным.
Кроме Балтийска, в акции уже активно участвует Зеленоградск. Активисты и волонтёры из разных муниципалитетов могут обращаться за помощью в свои администрации.
«Биосфера Балтики» сейчас переживает огромный наплыв подопечных и сама нуждается в помощи, так как существует только за счёт пожертвований.