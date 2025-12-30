«Целый год про то и это «Клопс» писал для вас куплеты»: музыкальные итоги года в Калининграде (видео)

ВКонтакте

Целый год про то и это

«Клопс» писал для вас куплеты.

Вспоминай, Калининград,

Новостей веселых ряд!

Январь

Смотрит весь Калининград

На троллейбусов парад.

Только есть один сюрприз —

Дверь пищит, как сотни крыс!

Февраль

Стала в нашем морюшке

Золотая корюшка.

Чтобы рыбкой закусить,

Олигархом нужно быть!

Март

А в Янтарном депутаты

Приглашают на дебаты:

Уронила баба кадку —

Отоварили в сопатку.

Апрель

Нас литовцы в Кибартае

С мотоциклом не пускают.

Может, нам по хулиганке

Путешествовать на танке?

Май

Рады все калининградцы

Для туристов постараться,

Ждут янтарные бароны,

Что приедут миллионы!

Июнь

Уничтожили картошку

Подгоревшую немножко.

Зря сердились многие,

Это — технологии!

Июль

«Запретите самокат!» —

Просит весь Калининград.

Потому что тротуар

Для людей сплошной кошмар.

Август

Удобрение полей

Всем воняет, хоть убей.

Успокоил минсельхоз —

Это премиум-навоз!

Сентябрь

Как балтийские бурёнки

По удоям чемпионки,

Жаль, влияния пока

Нет на цену молока!

Октябрь

Вышел строгий манифест:

Наливайкам ставят крест.

И теперь для выпивох

Сей источник пересох.

Ноябрь

Недоволен весь народ

Где билет на самолёт?

И сенатор заступился —

В министерство обратился.

Декабрь

Губернатор дал приказ

Подключить к Балтийску газ,

Четверть века не прошло —

Подключили всем назло!