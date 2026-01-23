«Стон летит во все концы — дорожают огурцы!»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)

«Клопс» продолжает музыкальное переосмысление главных тем недели в Калининграде. Предлагаем вниманию читателей новые куплеты на злобу дня.

Стон летит во все концы:

Дорожают огурцы!

Если дальше так пойдёт,

Будет хрен солить народ!

Изменилась обстановка —

Больше всем нужна парковка.

Чтобы к новому жилью —

Две машины на семью!

Что же там на сортировке —

Не понять без поллитровки,

Но опять никто не смог

Получить посылку в срок.

На Литовском старый дом

Затопило вновь дерьмом.

Жизнь в подобном раритете —

Как в вонючем туалете.

Если мусор в лес таскать,

Ни поганки не сыскать.

И решили грибники

Учредить субботники!

Спели вам опять куплеты

Про жилые туалеты,

Про забитые парковки

И проблемы сортировки,

Про замусоренный лес

И про цены до небес.

Новостей такой трактат —

Это всё Калининград!