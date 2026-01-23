«Стон летит во все концы — дорожают огурцы!»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)

«Клопс» продолжает музыкальное переосмысление главных тем недели в Калининграде. Предлагаем вниманию читателей новые куплеты на злобу дня.
Тексты подготовили журналисты редакции, а музыкальное оформление помогла создать нейросеть.
Стон летит во все концы:
Дорожают огурцы!
Если дальше так пойдёт,
Будет хрен солить народ!
Изменилась обстановка —
Больше всем нужна парковка.
Чтобы к новому жилью —
Две машины на семью!
Что же там на сортировке —
Не понять без поллитровки,
Но опять никто не смог
Получить посылку в срок.
На Литовском старый дом
Затопило вновь дерьмом.
Жизнь в подобном раритете —
Как в вонючем туалете.
Если мусор в лес таскать,
Ни поганки не сыскать.
И решили грибники
Учредить субботники!
Спели вам опять куплеты
Про жилые туалеты,
Про забитые парковки
И проблемы сортировки,
Про замусоренный лес
И про цены до небес.
Новостей такой трактат —
Это всё Калининград!
Чистка снега в Калининграде, грязные автобусы и троллейбусы и отлетевшее колесо маршрутки — такие темы для куплетов были на прошлой неделе.