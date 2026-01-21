Калининградские грибники ищут самый замусоренный лес области, минприроды поможет навести порядок (фото)

Количество мусора, подобранное на прошлых субботниках, говорит само за себя.

Количество мусора, подобранное на прошлых субботниках, говорит само за себя. Фото: Николай Смирнов

Свою инициативу он и другие активисты-«бандиты» обсудили во вторник, 21 января, с Оксаной Астаховой, министром природных ресурсов и экологии Калининградской области. От региональных властей ждут помощи с организационными моментами: например, утилизацией и вывозом собранного хлама, обустройством контейнерных площадок. В министерстве инициативу одобрили, сообщили «Клопс» в пресс-службе ведомства. Встреча, по словам Николая, прошла очень продуктивно, и грибники полны оптимизма относительно дальнейшего сотрудничества и реализации планов.

Калининградские грибники ищут самый замусоренный лес области, чтобы навести в нём порядок. Но в этом году они решили не ограничиваться одним традиционным апрельским субботником, а организовать целый месячник чистоты. Об этом «Клопс» рассказал Николай Смирнов, администратор телеграм-канала « Грибная банда Калининграда ».

Месячник чистоты, по предварительным прикидкам, стартует 14 марта, но это будет зависеть и от погоды. Снега в этом году значительно больше, чем обычно, и как быстро он окончательно сойдёт, пока непонятно. Но подготовку уже начали: например, остаток пожертвований, сделанных для поздравления детей в больницах и интернатах с Новым годом, — это около 5 000 рублей — потратят на мусорные пакеты.

Параллельно выбирают и точку приложения сил: ищут участки леса, где свалок больше всего. По наблюдениям Николая, сейчас печальный рейтинг возглавляет Песчаный лес в Гвардейском районе.

«Это по дороге на Черняховск, — говорит Смирнов. — За мостом. Там едешь полтора километра по этому лесу, он и справа, и слева, весь в мусоре».

Грибники надеются, что читатели «Клопс» могут им подсказать и другие проблемные места. Писать об этом можно в комментариях в соцсетях.

Акции по уборке мусора «банда» проводит ежегодно, обычно субботник организуют 22 апреля. Но постепенно стало ясно, что в один конкретный день многие присоединиться не могут, тем более что не всегда он падает на выходной. Да сообщество любителей грибной охоты всё больше. В этом сезоне, надеется Николай, отблагодарить лес за его дары успеют все желающие.