Две машины на семью: власти Калининградской области задумались о пересмотре норм по парковкам у новостроек

Региональные власти намерены пересмотреть правила, регулирующие число парковочных мест у новостроек. Вопрос обсуждали на заседании градостроительного совета Калининградской области во вторник, 20 января.

Депутат регионального заксобрания и член градсовета Павел Фёдоров заявил, что действующие нормативы устарели: «В Калининграде в семье сегодня по две машины, а мы всё ещё рассуждаем категориями 70-х годов. Нормативы нужно пересматривать и делать это в самое ближайшее время».

Он предложил обязать застройщиков увеличить число парковочных мест при проектировании новых жилых домов. Главный архитектор Калининградской области Евгений Костромин отметил, что не так давно нормативы пересматривались: стоянок теперь больше.

Председатель градсовета, первый замгубернатора Валерий Шерин напомнил, что в регионах практикуют разный подход: «Москва, например, не увеличивает норматив, потому что делает ставку на общественный транспорт. Если исходить из того, что на каждую квартиру будет по две машины, места под развитие не останется, улично-дорожная сеть просто не справится».

Он добавил, что новшества могут повлиять на себестоимость строительства и рациональное использование земли. В итоге это отразится на доступности жилья для калининградцев.

«Конечно, можно ввести условие — одна машина на квартиру. Но это отразится на всём: от цены жилья до объёмов ввода. Поэтому подход должен быть очень осторожным», — заключил замгубернатора.