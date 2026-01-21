Посылка из Калининграда в Москву идёт уже почти месяц: в «Почте России» заявили об изменениях в логистике

ВКонтакте

В декабре калининградка отправила «Почтой России» посылки в другие регионы страны, и они до сих пор не дошли до адресатов. С чем связаны задержки, разбирался «Клопс».

Ирина Лещчинскас работает в магазине женской одежды и отправляет вещи клиентам по всей России. Ещё в начале зимы бандероли по железной дороге доходили до Москвы за два–три дня.

После 25–26 декабря отправления стали задерживаться. Последнюю посылку Ирина отправила 29 декабря.

«5 января она покинула сортировку — и всё, её нигде нет. Если бы всё было нормально, она бы 7–8 числа уже была в Москве, — рассказывает Ирина. — Мы боимся, что можем потерять 50% клиентов, потому что по месяцу никто ничего ждать не будет».

Из информации на сайте «Почты России», где можно отследить посылку по трек-коду, следует, что адресат получит её в первых числах февраля.