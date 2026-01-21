Посылка из Калининграда в Москву идёт уже почти месяц: в «Почте России» заявили об изменениях в логистике

В декабре калининградка отправила «Почтой России» посылки в другие регионы страны, и они до сих пор не дошли до адресатов. С чем связаны задержки, разбирался «Клопс».
Ирина Лещчинскас работает в магазине женской одежды и отправляет вещи клиентам по всей России. Ещё в начале зимы бандероли по железной дороге доходили до Москвы за два–три дня.
После 25–26 декабря отправления стали задерживаться. Последнюю посылку Ирина отправила 29 декабря.
«5 января она покинула сортировку — и всё, её нигде нет. Если бы всё было нормально, она бы 7–8 числа уже была в Москве, — рассказывает Ирина. — Мы боимся, что можем потерять 50% клиентов, потому что по месяцу никто ничего ждать не будет».
Из информации на сайте «Почты России», где можно отследить посылку по трек-коду, следует, что адресат получит её в первых числах февраля.
В интернет-приёмной губернатора Ирине ответили, что в связи с введением Литвой обязательного таможенного декларирования пересылаемых транзитом отправлений 70-80% посылок попадают в санкционный список товаров. Они будут доставляться по морю или самолётом, что «объективно приводит к удорожанию самой перевозки и увеличению её сроков». По данным «Почты России», посылки в Санкт-Петербург будут идти до десяти дней, в Москву — до 12. Сроки могут меняться из-за погодных условий. Ирина отметила, что один из её московских клиентов ждал свой заказ 22 дня.
Что говорят в «Почте России»
В ответ на запрос «Клопс» в пресс-службе компании подтвердили, с 1 января 2026 года посылки из Калининграда доставляют паромами и авиационным транспортом.
«При этом контрольные сроки доставки для этих видов почтовых отправлений остались неизменными», — рассказали в «Почте России», добавив, что стоимость услуг не изменилась.
Сейчас идёт адаптация логистической цепочки к новым условиям перевозки. «Мы прикладываем все усилия для обеспечения стабильной доставки в установленные сроки. Все отправления находятся на усиленном контроле», — подчеркнули в пресс-службе.
«Почта России» приостановила доставку по суше в пять стран.