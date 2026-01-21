Огурцы и капуста — в кошельке стало пусто: какие продукты больше всего подорожали в Калининграде в декабре

ВКонтакте

В Калининградской области в декабре 2025 года по сравнению с ноябрём отмечен рост цен на 102 наименования продовольственных товаров. Об этом в среду, 21 января, сообщает Калининградстат.

Повышение потребительских цен в регионе составило от 0,07% до 13,38%. Ценники на четыре товара остались неизменными, а на 28 — снизились на 0,03–7,01%.

Список самых подорожавших продуктов возглавили свежие овощи. На первом месте — огурцы. Средняя стоимость килограмма в магазинах и на рынке составила 298,29 рубля, что выше ноябрьского результата на 13,38%. Следом идёт белокочанная капуста, прибавившая в цене 60,93 рубля за кг, или +11,65%.

В топ-5 по инфляции также вошли:

виноград — 337,06 р. за кг (+9,64%); варёная колбаса — 560,48 р. за кг (+7,49%); свёкла — 61,45 р. за кг (+7,15%).

По данным Калининградстата, наибольшее снижение цен в декабре произошло на помидоры. Они в среднем продаются по 253,16 рубля, что дешевле ноября на 7,01%.

В список самых подешевевших также вошли: