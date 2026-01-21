Огурцы и капуста — в кошельке стало пусто: какие продукты больше всего подорожали в Калининграде в декабре

В Калининградской области в декабре 2025 года по сравнению с ноябрём отмечен рост цен на 102 наименования продовольственных товаров. Об этом в среду, 21 января, сообщает Калининградстат.
Повышение потребительских цен в регионе составило от 0,07% до 13,38%. Ценники на четыре товара остались неизменными, а на 28 — снизились на 0,03–7,01%.
Список самых подорожавших продуктов возглавили свежие овощи. На первом месте — огурцы. Средняя стоимость килограмма в магазинах и на рынке составила 298,29 рубля, что выше ноябрьского результата на 13,38%. Следом идёт белокочанная капуста, прибавившая в цене 60,93 рубля за кг, или +11,65%.
В топ-5 по инфляции также вошли:
- виноград — 337,06 р. за кг (+9,64%);
- варёная колбаса — 560,48 р. за кг (+7,49%);
- свёкла — 61,45 р. за кг (+7,15%).
По данным Калининградстата, наибольшее снижение цен в декабре произошло на помидоры. Они в среднем продаются по 253,16 рубля, что дешевле ноября на 7,01%.
В список самых подешевевших также вошли:
- ультрапастеризованное питьевое молоко 2,5-3,2% жирности — 154,45 р. за литр (-4,14%);
- свинина (кроме бескостного мяса) — 329,89 р. за кг (-3,15%);
- свежие грибы — 438,36 р. за кг (-2,14%);
- плавленый сыр — 751,36 р. за кг (-1,99%).
В Калининградской области за год инфляция ускорилась на 2,6%.