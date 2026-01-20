«Живём как в общественном туалете»: дом на Пионерской в Калининграде страдает от фекалий в подвале (видео)

ВКонтакте

В Калининграде подвал одного из домов на улице Пионерской затопило фекалиями, люди страдают от нестерпимого зловония. Об этом «Клопс» сообщили местные жители.

«Наш дом №60-66 поистине многострадальный, — отметила собеседница «Клопс». — То у нас несколько месяцев не было газа, а теперь новая напасть — мы не знаем, как жить и чем дышать. Наш подвал затопило фекалиями, но управляющая компания бездействует».

По словам жильцов, они обращались в УК и по телефону, и через сайт, даже ездили в офис. Результата нет.

«Нам написали, что всё устранили, откачали, но в подвалах по-прежнему стоит вода. В квартирах, подъездах нечем дышать, окна нараспашку, и это в такой мороз! Уровень вонизма в квартире — как будто ты находишься в грязном общественном туалете. Скоро начнёт теплеть, и будет вонять ещё больше — это же вредно! Все мы имеем право на чистый воздух!»

Корреспондент «Клопс» попытался получить комментарий в управляющей компании, однако телефоны приёмной не отвечали. По номеру диспетчерской вместо гудков играла песня американского музыканта Бобби Макферрина Don’t worry, be happy (англ.— «Не беспокойся, будь счастлив»).

«Клопс» направил официальный запрос в министерство регионального контроля с просьбой прокомментировать ситуацию.