В МЧС поступили десятки звонков о промокших смельчаках, рискнувших прогуляться по морскому льду в Пионерском

В Пионерском сотрудники регионального управления МЧС вышли на дежурство на побережье и предупреждают отдыхающих о небезопасных прогулках по льду. Об этом «Клопс» сообщили в ведомстве.

«Если на озёрах толщина льда составляет 15-20 сантиметров, то на море в некоторых местах менее 3 см, есть трещины и промоины», — предупредили в МЧС.

Как уточнили в ведомстве, официальных данных о пострадавших нет, но очевидцы регулярно звонят на горячую линию и сообщают, что кто-то провалился под лёд. Речь идёт о десятках промокших «смельчаков».

«Пока помощь не понадобилась никому, они выбрались самостоятельно. Но это же только начало, могут быть и более серьёзные последствия такой беспечности. Просим людей и самим не рисковать, и провести беседы с детьми об опасности и запрете выхода на лёд», — отметили в региональном МЧС.