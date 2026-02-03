13:43

В МЧС поступили десятки звонков о промокших смельчаках, рискнувших прогуляться по морскому льду в Пионерском

  1. Калининград
Автор:
В МЧС поступили десятки звонков о промокших смельчаках, рискнувших прогуляться по морскому льду в Пионерском - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

В Пионерском сотрудники регионального управления МЧС вышли на дежурство на побережье и предупреждают отдыхающих о небезопасных прогулках по льду. Об этом «Клопс» сообщили в ведомстве. 

«Если на озёрах толщина льда составляет 15-20 сантиметров, то на море в некоторых местах менее 3 см, есть трещины и промоины», — предупредили в МЧС. 

Как уточнили в ведомстве, официальных данных о пострадавших нет, но очевидцы регулярно звонят на горячую линию и сообщают, что кто-то провалился под лёд. Речь идёт о десятках промокших «смельчаков».

«Пока помощь не понадобилась никому, они выбрались самостоятельно. Но это же только начало, могут быть и более серьёзные последствия такой беспечности. Просим людей и самим не рисковать, и провести беседы с детьми об опасности и запрете выхода на лёд», — отметили в региональном МЧС.

В МЧС поступили десятки звонков о промокших смельчаках, рискнувших прогуляться по морскому льду в Пионерском - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

В Пионерском море промёрзло до линии фарватера. Это привлекло туристов и местных жителей, которые готовы рисковать ради красивых кадров.

Тема:
Аномальные морозы в Калининградской области в январе - феврале 2026 года
Свежие новости по теме
В Калининграде мороз вырастил под крышей жилого дома пятиметровую сосульку (фото)
20 февраля 2026
12:49
Учёный объяснил аномальное промерзание Балтики у побережья Калининградской области
19 февраля 2026
09:30
Кого в Калининграде оштрафовали за неубранный снег: 60 мест в городе, где люди падали и вязли
18 февраля 2026
14:33
Мёрзли уже неделю: из-за сломавшегося котла часть пациентов Багратионовской ЦРБ перевели в другие больницы
18 февраля 2026
11:48
«Мы начинаем с себя»: Дятлова рассказала, кто отвечает за неубранные сосульки на калининградских крышах
17 февраля 2026
12:09
Все новости по теме
3 011
Море и побережье Происшествия