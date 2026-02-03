Замерзавшие в питерском поезде калининградцы удивили литовских таможенников и дождались тепла лишь в Беларуси

ВКонтакте

Пассажиры, которые замерзали в поезде Калининград — Санкт-Петербург, дождались тепла лишь в Беларуси. Об этом «Клопс» рассказал Михаил, который несколько часов пытался достучаться в разные инстанции с требованием починить отопление в вагоне.

По его словам, «смешная история» была во время пересечения литовской границы. «Заходили таможенники и спрашивали: «Вы выходите?» А мы сидели в куртках, шапках и ботинках. Пенсионеры укрылись двумя одеялами. Мы ответили, что нет, только зашли, — смеётся калининградец. — Литовцы жалели нас. Говорили, что нам ужасно не повезло с таким холодным вагоном».

Мужчина рассказывает, что в Беларуси начальник поезда предложила ему перейти из плацкарта в купе. Мужчина отказался и попросил сделать так, чтобы тепло стало всем пассажирам. После этого в вагон пришли поездные ремонтники в оранжевых жилетах.

«Они что‑то сделали, и резко стало теплеть. Было видно, что они ходят, проверяют, действительно работают», — рассказывает собеседник «Клопс».

В вагоне заработали туалеты, по полу перестала течь вода, а батареи начали нагреваться. Если раньше в вагоне было около 16 градусов, то позже температура поднялась до +24 °С.

За 15 минут до прибытия в Петербург снова пришла начальник поезда и предложила калининградцу и его попутчице бесплатный горячий чай — как «самым замерзающим». «Хотя замерзал весь вагон», — подчеркнул Михаил.