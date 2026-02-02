14:08

«Невозможно видеть, как брошенная собака ищет тепла»: чем помочь животным в непривычные для Калининграда морозы

В Калининградской области наступили сильные морозы, и особенно тяжело приходится животным. «Клопс» выяснил, как можно помочь пережить холод собакам, кошкам и птицам.

Вот свежая история, рассказанная читательницей Светланой. В Калининграде на улице Князева, 11, она заметила собаку с двумя щенятами. Соседи предполагают, что это породистые домашние животные, от которых захотели избавиться временные арендаторы. Малышей вскоре на передержку забрала семья, в которой уже живут три маленькие собачки. Мама щенков осталась на улице в поисках тепла и еды.

«Теперь собачонка бегает за каждым, кто выбрасывает мусор, но в руки не даётся. Невозможно видеть, как выброшенная собака ищет тепла», — говорит Светлана.

Если вы хотите приютить несчастную скиталицу, можно обратиться к Светлане по телефону +7 401 259 19 90. 

Как обогреть собаку

По словам владелицы приюта «Поможем вместе 39» Татьяны Савиной, с начала холодов к ним поступили два щенка и замерзающая на улице взрослая собака. В морозы животные нуждаются в регулярном питании и тёплом укрытии. Гладкошёрстным приходится особенно несладко, их лучше забрать домой на передержку. Если вы видите, что пёс поджимает лапы — это верный признак того, что он замёрз.  

«На улице обязательно наливать тёплую воду. Давать тёплую кашу с мясом, корм можно также размочить в тёплой воде», — подсказывает зооволонтёр.

Лучшим утеплителем для будки станет сено, отмечает директор центра по спасению диких животных «Биосфера Балтики» Юлия Садовская. Оно не впитывает влагу, в отличие от тканевых материалов. Главное, чтобы животное лежало на возвышении от земли, от которой исходит холод.

Кот сгорбился и замер

В холода млекопитающим в первую очередь надо обеспечить питание. Подойдут готовые корма и мясо, но без костей, так как животное может подавиться ими и погибнуть, рассказывает Садовская.

«Кошки и собаки должны питаться каждые несколько часов, особенно кошки. Они очень часто едят», — говорит эксперт. 

Кошкам, как и собакам, тоже нужен тёплый домик из теплоизоляционных материалов. Нужно проявить гуманизм, считает Юлия Садовская, «пустить погреться в подъезд». «Важно, чтобы были открыты подвальные продухи: их незаконно заделывать», — напомнила директор центра.

В калининградском приюте «Девять жизней» добавили: если кот сидит в сгорбленной позе или лежит, не двигаясь, это повод срочно отвезти его к ветеринару — бедняга может умирать от обморожения. На днях в приюте появился четырёхмесячный котёнок по имени Горыныч, который замерзал на улице. Свою кличку он получил из-за того, что громко шипел, когда к нему хотели подступиться.

Горынычу пришлось удалить зубки. Они были сильно сточены — как предполагает Татьяна, спасшая животное, всё из-за того, что коту приходилось есть что попало.

«Через неделю первая вакцинация планируется. Не кастрирован, рановато. Сразу пошёл в лоточек и ходит без промаха. Немного пугливый, но постепенно привыкнет», — говорит собеседница «Клопс».

«Невозможно видеть, как брошенная собака ищет тепла»: чем помочь животным в непривычные для Калининграда морозы - Новости Калининграда | Фото: Татьяна
Фото: Татьяна

Желающие взять Горыныча могут писать в сообщения группы в Телеграме @kld_9ivescats.

Поможем птицам

В морозы птицы тратят огромное количество энергии на обогрев тела, а естественные источники пищи оказались под снегом и льдом. Стоит начать с выбора кормушки. В идеале пернатые не должны в неё садиться, а просто подлетать и брать корм.

Чем наполнить кормушку

  • Семечки несолёные. 
  • Зерносмеси для диких птиц (можно для попугаев), они продаются в зоомагазинах.
  • Перловка, пшёнка, ячка.
  • Размолы.
  • Ягоды.
  • Орехи (арахис, миндаль, фисташки — категорически нельзя). 
  • Фрукты лучше нанизать на ветку.
  • Сало несолёное лучше всего тоже нанизать на веточку, а не подвешивать на нитке. 
  • Небольшим кусочкам мяса будут рады врановые.
  • Нежирный творог.

«Всё это можно насыпать и под кормушкой. Куропатки будут очень рады — да, они тоже прилетели в город. Чем разнообразнее ваша кормушка, тем большее количество самых неожиданных птиц вы увидите», — говорит Юлия Садовская.

«Невозможно видеть, как брошенная собака ищет тепла»: чем помочь животным в непривычные для Калининграда морозы - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

Понедельник и вторник будут самыми холодными днями, местами по области температура опустится до -30. В «Биосфере Балтики» также напомнили, чем можно подкармливать более привередливых пиц: лебедей, цапель и хищников.

Тема:
Аномальные морозы в Калининградской области 2026 года
