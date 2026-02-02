«Невозможно видеть, как брошенная собака ищет тепла»: чем помочь животным в непривычные для Калининграда морозы

В Калининградской области наступили сильные морозы, и особенно тяжело приходится животным. «Клопс» выяснил, как можно помочь пережить холод собакам, кошкам и птицам.
Вот свежая история, рассказанная читательницей Светланой. В Калининграде на улице Князева, 11, она заметила собаку с двумя щенятами. Соседи предполагают, что это породистые домашние животные, от которых захотели избавиться временные арендаторы. Малышей вскоре на передержку забрала семья, в которой уже живут три маленькие собачки. Мама щенков осталась на улице в поисках тепла и еды.
«Теперь собачонка бегает за каждым, кто выбрасывает мусор, но в руки не даётся. Невозможно видеть, как выброшенная собака ищет тепла», — говорит Светлана.
Если вы хотите приютить несчастную скиталицу, можно обратиться к Светлане по телефону +7 401 259 19 90.
Как обогреть собаку
По словам владелицы приюта «Поможем вместе 39» Татьяны Савиной, с начала холодов к ним поступили два щенка и замерзающая на улице взрослая собака. В морозы животные нуждаются в регулярном питании и тёплом укрытии. Гладкошёрстным приходится особенно несладко, их лучше забрать домой на передержку. Если вы видите, что пёс поджимает лапы — это верный признак того, что он замёрз.
«На улице обязательно наливать тёплую воду. Давать тёплую кашу с мясом, корм можно также размочить в тёплой воде», — подсказывает зооволонтёр.
Лучшим утеплителем для будки станет сено, отмечает директор центра по спасению диких животных «Биосфера Балтики» Юлия Садовская. Оно не впитывает влагу, в отличие от тканевых материалов. Главное, чтобы животное лежало на возвышении от земли, от которой исходит холод.
Кот сгорбился и замер
В холода млекопитающим в первую очередь надо обеспечить питание. Подойдут готовые корма и мясо, но без костей, так как животное может подавиться ими и погибнуть, рассказывает Садовская.
«Кошки и собаки должны питаться каждые несколько часов, особенно кошки. Они очень часто едят», — говорит эксперт.
Кошкам, как и собакам, тоже нужен тёплый домик из теплоизоляционных материалов. Нужно проявить гуманизм, считает Юлия Садовская, «пустить погреться в подъезд». «Важно, чтобы были открыты подвальные продухи: их незаконно заделывать», — напомнила директор центра.
В калининградском приюте «Девять жизней» добавили: если кот сидит в сгорбленной позе или лежит, не двигаясь, это повод срочно отвезти его к ветеринару — бедняга может умирать от обморожения. На днях в приюте появился четырёхмесячный котёнок по имени Горыныч, который замерзал на улице. Свою кличку он получил из-за того, что громко шипел, когда к нему хотели подступиться.
Горынычу пришлось удалить зубки. Они были сильно сточены — как предполагает Татьяна, спасшая животное, всё из-за того, что коту приходилось есть что попало.
«Через неделю первая вакцинация планируется. Не кастрирован, рановато. Сразу пошёл в лоточек и ходит без промаха. Немного пугливый, но постепенно привыкнет», — говорит собеседница «Клопс».
Желающие взять Горыныча могут писать в сообщения группы в Телеграме @kld_9ivescats.
Поможем птицам
В морозы птицы тратят огромное количество энергии на обогрев тела, а естественные источники пищи оказались под снегом и льдом. Стоит начать с выбора кормушки. В идеале пернатые не должны в неё садиться, а просто подлетать и брать корм.
Чем наполнить кормушку
- Семечки несолёные.
- Зерносмеси для диких птиц (можно для попугаев), они продаются в зоомагазинах.
- Перловка, пшёнка, ячка.
- Размолы.
- Ягоды.
- Орехи (арахис, миндаль, фисташки — категорически нельзя).
- Фрукты лучше нанизать на ветку.
- Сало несолёное лучше всего тоже нанизать на веточку, а не подвешивать на нитке.
- Небольшим кусочкам мяса будут рады врановые.
- Нежирный творог.
«Всё это можно насыпать и под кормушкой. Куропатки будут очень рады — да, они тоже прилетели в город. Чем разнообразнее ваша кормушка, тем большее количество самых неожиданных птиц вы увидите», — говорит Юлия Садовская.
Понедельник и вторник будут самыми холодными днями, местами по области температура опустится до -30. В «Биосфере Балтики» также напомнили, чем можно подкармливать более привередливых пиц: лебедей, цапель и хищников.