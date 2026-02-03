Под Калининградом лошади и коровы круглые сутки бродят по обледеневшему пастбищу в январские морозы (видео)

В одном из посёлков под Калининградом принадлежащие фермеру коровы и лошади день и ночь находятся под открытым небом без воды и должного корма. Своими опасениями за судьбу животных с «Клопс» поделились местные жители.

По словам Елены, на участке нет никакого укрытия. Животные ночуют так круглый год.

«Вчера ночью было -27, и ничего не меняется. Они без воды, грызут лёд. Сено только он им кидает, потом они сами по земле растаскивают, — рассказывает женщина. — Кто-то вчера на днях проезжал, говорит, что там корову рвало, а до этого другая прямо на поле этом дохла».

Похожее видела и другая жительница посёлка. Издевательское отношение к животным Мария наблюдает в течение двух лет. Сейчас, в сильные морозы, коровы и лошади выглядят сильно истощёнными и почти не двигаются.

«Одна корова как лежала утром, так продолжала и вечером лежать. Честно, я думала, что она уже умерла», — делится собеседница «Клопс», которая каждый день видит бурёнок по пути на работу и обратно.

Мария утверждает, что летом коровы и лошади остаются на этом же поле, быстро ощипывают его и начинают прогибать заборы в попытках дотянуться до свежей травки. Сено им привозят, когда земля совсем облысеет. Копытные утоляют жажду из ручья, протекающего рядом с городским кладбищем. И летом, и зимой животные вынуждены топтаться в собственном навозе, на котором же потом и спят.

«Коровы, насколько я понимаю, молочные. Говорят, что где-то возле дома у него есть коровник, но его никто не видел и не знает, существует ли он вообще. Молоко у него скупают местные жители, а ещё сыр и мясо», — рассуждает Елена.

По её словам, жители посёлка жаловались в Роспотребнадзор и местную администрацию, но условия содержания животных так и не изменились. «Сердце кровью обливается! В последнее время, когда едешь на автобусе, просто отворачиваешься или голову опускаешь, потому что невозможно на это смотреть», — призналась Мария.

«Клопс» связался с фермером, однако тот не ответил прямо, есть ли на его территории коровники, где животные могли бы укрыться от холода. Мужчина лишь расплывчато заявил, что законом содержать коров и лошадей на свежем воздухе не запрещено.