Инопланетные пейзажи замёрзшей Балтики: фоторепортаж из Пионерского
12:14
Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

В Калининградской области морозы сковали льдом Балтику. Глыбы, наледь и сосульки преобразили берег, превратив его в инопланетный пейзаж. Фотокорреспондент «Клопс» побывал в Пионерском в понедельник, 2 февраля.  

Толщина льда у берега неравномерна. Где-то вода промёрзла насквозь, а где-то под тонкой коркой вяло колыхается взвесь из снега и льдинок.


Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

Солёная вода замерзает иначе, чем пресная. Море сначала «кипит», отдавая тепло в виде пара. Затем формируются кристаллы, их количество растёт, образуя слой так называемого ледяного сала. Такая ловушка опасна для лодок и угодивших в полынью людей. В сале всё вязнет, застывает и не даёт двигаться, а скользкие глыбы вокруг не позволяют выбраться на берег.

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

Власти прибрежных городов-курортов просят не уходить по ледяной корке к фарватеру и любоваться царством Снежной королевы, стоя на берегу.

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

В минувшие выходные в Пионерском некоторые принесли с собой коньки и катались вдоль побережья целыми семьями.

Тема:
Аномальные морозы в Калининградской области 2026 года
