Инопланетные пейзажи замёрзшей Балтики: фоторепортаж из Пионерского

В Калининградской области морозы сковали льдом Балтику. Глыбы, наледь и сосульки преобразили берег, превратив его в инопланетный пейзаж. Фотокорреспондент «Клопс» побывал в Пионерском в понедельник, 2 февраля.

Солёная вода замерзает иначе, чем пресная. Море сначала «кипит», отдавая тепло в виде пара. Затем формируются кристаллы, их количество растёт, образуя слой так называемого ледяного сала. Такая ловушка опасна для лодок и угодивших в полынью людей. В сале всё вязнет, застывает и не даёт двигаться, а скользкие глыбы вокруг не позволяют выбраться на берег.