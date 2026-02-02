«Дети лежат под двумя одеялами»: пассажиры поезда Калининград — Санкт-Петербург мёрзнут в неотапливаемом вагоне

Калининградцы, которые отправились на поезде в Санкт-Петербург, уже несколько часов мёрзнут в вагоне, где не работает отопление. Об этом «Клопс» рассказал один из пассажиров.

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

По словам Михаила, утром в понедельник, 2 февраля, они сели в шестой вагон поезда №80. В пути выяснилось, что здесь очень холодно.

«На улице было -28°С, а в вагоне +16°С. По ногам дует холодный ветер. Батареи холодные, — говорит мужчина. — Дети лежат под двумя одеялами, у меня замёрзли ноги и пар изо рта идёт. Я говорю об этом начальнику поезда, а она отвечает: не может быть, чтобы вы замерзали».

Михаил не исключает, что мог сломаться отопительный котёл. По полу вагона периодически бежит вода. Проводник собирает её тряпкой и сливает в унитаз. В плацкартном вагоне сломаны оба туалета, и пассажирам приходится бегать в соседние.

«Клопс» обратился за комментарием в пресс-службу КЖД. Там ответили, что поступившая от пассажира информация была незамедлительно передана в Федеральную пассажирскую компанию для принятия мер. В этой организации редакции не удалось оперативно получить комментарий, отправлен информационный запрос.