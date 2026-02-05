Фрося приглашает кавалера: фазаниха осталась в светлогорском дворе на ПМЖ (видео)

ВКонтакте

Фазаниху, которая в середине января начала прилетать во двор на Олимпийском бульваре в Светлогорске, местные жители назвали Фросей. Она совсем освоилась и поселилась здесь же, рассказала «Клопс» Тамара Л., которая продолжает наблюдать за птицей, в четверг, 5 февраля.

В качестве постоянной квартиры Фрося выбрала одну из старых елей. Благодаря низко нависающим густым ветвям под деревом нет снега. Тамара постелила там домотканый коврик, чтоб подопечной было теплее.

«Я живу на втором этаже, — рассказала женщина, — весь двор как на ладони. Сейчас светает рано, так я в девять утра её уже вижу, выходит из-под ёлки».