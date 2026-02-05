Фрося приглашает кавалера: фазаниха осталась в светлогорском дворе на ПМЖ (видео)

Фазаниху, которая в середине января начала прилетать во двор на Олимпийском бульваре в Светлогорске, местные жители назвали Фросей. Она совсем освоилась и поселилась здесь же, рассказала «Клопс» Тамара Л., которая продолжает наблюдать за птицей, в четверг, 5 февраля.
В качестве постоянной квартиры Фрося выбрала одну из старых елей. Благодаря низко нависающим густым ветвям под деревом нет снега. Тамара постелила там домотканый коврик, чтоб подопечной было теплее.
«Я живу на втором этаже, — рассказала женщина, — весь двор как на ладони. Сейчас светает рано, так я в девять утра её уже вижу, выходит из-под ёлки».
Фазан, конечно же, ждёт завтрака — и незамедлительно его получает. Очень любит морковь, семечки, куриное филе. Другие жители двора тоже кормят птицу, угощают её пекинской капустой и грецкими орехами. И присматривают, чтоб нахальные голуби не теснили её от пищи: Фрося, хотя и крупнее, держится сторожко.
«А как-то её спугнула собака, — рассказывает Тамара, — А она ж такая большая, тяжёлая, но взлетела! Потом минут через десять собака ушла, смотрю — возвращается. Летит назад».
От незнакомых прохожих Фрося если и не улетает, то по-прежнему «бегает как спринтер». А вот саму Тамару она уже совсем не боится, доверяет и подпускает к себе поближе. А недавно та, выйдя, как обычно, посидеть на лавочке во дворе, услышала странный звук.
«Гортанный такой клёкот, — говорит женщина. — Сначала даже не поняла, что это. А потом смотрю — да это ж Фрося! Похоже, токует. Зовёт жениха. Видать, весна скоро!»
Сначала фазана жители дома приняли за огромную курицу.