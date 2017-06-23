Калининградское отделение "Единой России" выдвинуло кандидата на пост губернатора региона

Отделение партии "Единой России" в Калининградской области выдвинуло кандидата на пост губернатора региона, выборы которого пройдут 10 сентября. Об этом сообщил источник в местном отделении партии.

На должность главы региона от "Единой России" выдвинут врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов. Об этом стало известно во время XXVIII Конференции Калининградского регионального отделения партии, которое состоялось в Музее мирового океана в пятницу, 23 июня.

Ранее сообщалось, что с кандидатами предварительного голосования от партии для последующего участия в губернаторских выборах определились на заседании совета "Единой России". Кандидатами стали врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов и депутат горсовета Алексей Сагайдак.