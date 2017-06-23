Калининградское отделение "Единой России" выдвинуло кандидата на пост губернатора региона

Отделение партии "Единой России" в Калининградской области выдвинуло кандидата на пост губернатора региона, выборы которого пройдут 10 сентября. Об этом сообщил источник в местном отделении партии.
На должность главы региона от "Единой России" выдвинут врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов. Об этом стало известно во время XXVIII Конференции Калининградского регионального отделения партии, которое состоялось в Музее мирового океана в пятницу, 23 июня.
Ранее сообщалось, что с кандидатами предварительного голосования от партии для последующего участия в губернаторских выборах определились на заседании совета "Единой России". Кандидатами стали
врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов и депутат горсовета Алексей Сагайдак.
9 июня стало известно, что в Калининградской области официально стартовала избирательная кампания
на губернаторских выборах. Ранее председатель регионального парламента Марина Оргеева заявила, что предвыборная кампания в Калининградской области официально стартует
с момента опубликования постановления, принятого в четверг, 8 июня. В единый день голосования избирательные участки будут работать на два часа дольше
. Они откроются не в восемь утра, а в семь и закроются не в 20:00, а в 21:00.
Клопс.Ru ранее сообщал, что команда, которая отвечает за подготовку предвыборной кампании, подготовила для Антона Алиханова слоган
, обыгрывающий три заглавные буквы его инициалов — три "А". "Предложили вариант обыграть три буквы "А" в имени, отчестве и фамилии. ААА — Антон Андреевич Алиханов — высокий рейтинг надёжности", — рассказал глава региона в интервью ТАСС.
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