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Главная Новости Политика

Калининградское отделение КПСС выдвинуло кандидата на пост губернатора региона

21:30
  652 1
Архив Клопс.Ru
Отделение "Коммунистической партии социальной справедливости" в Калининградской области выдвинуло кандидата на пост губернатора региона, выборы которого пройдут 10 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе избиркома.
 
На должность губернатора от КПСС выдвинут бывший депутат областной думы Владимир Султанов. Об этом стало известно во время общего собрания Калининградского регионального отделения политической партии "Коммунистическая партия социальной справедливости", которое состоялось в среду, 21 июня. Сообщается, что мероприятии присутствовал член регионального избиркома с правом решающего голоса Дмитрий Васецкий и начальник юридического отдела Игорь Барсков. Этап выдвижения кандидатов на пост главы региона продлится до 29 июня.
 
15 июня Калининградский избирком назвал имя первого участника губернаторской кампании — 2017. Документы подала Екатерина Тимофеева от "Российской экологической партии "Зелёные". Ранее Клопс.Ru сообщал, что отделения КПРФ и ЛДПР в Калининградской области выдвинули кандидатов на пост губернатора регион. 18 июня, рабочая группа избирательной комиссии Калининградской области приняла документы от второго кандидата на должность губернатора Игоря Ревина. 
 

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1 комментарий Правила комментирования

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xscrlcmhm297
xscrlcmhm297 #
22:32
недавно узнала что почти все люди заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://upl.pp.ua/parazitu
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