Калининградское отделение КПСС выдвинуло кандидата на пост губернатора региона

Отделение "Коммунистической партии социальной справедливости" в Калининградской области выдвинуло кандидата на пост губернатора региона, выборы которого пройдут 10 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе избиркома.

На должность губернатора от КПСС выдвинут бывший депутат областной думы Владимир Султанов. Об этом стало известно во время общего собрания Калининградского регионального отделения политической партии "Коммунистическая партия социальной справедливости", которое состоялось в среду, 21 июня. Сообщается, что мероприятии присутствовал член регионального избиркома с правом решающего голоса Дмитрий Васецкий и начальник юридического отдела Игорь Барсков. Этап выдвижения кандидатов на пост главы региона продлится до 29 июня.