В Калининградской области определился первый кандидат в губернаторы
Екатерина Тимофеева
Фото: Facebook / Екатерина Тимофеева
В среду, 14 июня, рабочая группа избирательной комиссии Калининградской области приняла документы от первого кандидата на должность губернатора. Об этом сообщили в пресс-службе избиркома.
Документы подала Екатерина Тимофеева. Она была выдвинута кандидатом на должность губернатора на общем собрании регионального отделения партии "Российская экологическая партия ‟Зелёные”".
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