В Калининградской области определился первый кандидат в губернаторы

В среду, 14 июня, рабочая группа избирательной комиссии Калининградской области приняла документы от первого кандидата на должность губернатора. Об этом сообщили в пресс-службе избиркома.



Документы подала Екатерина Тимофеева. Она была выдвинута кандидатом на должность губернатора на общем собрании регионального отделения партии "Российская экологическая партия ‟ Зелёные ” ".